The Legend of Zelda: Link quält Hyrules Einwohner

Eigentlich soll Link doch Hyrule retten …(Bild: Nintendo)

Auch Helden müssen Miete zahlen und Essen auf den Tisch bringen. Und da niemand Link für seine Heldentaten bezahlt, nimmt er sich von den Einwohnern Hyrules einfach, was er braucht.

Zelda-Fan zeigt, wie Link Hyrule terrorisiert

Die Bürger Hyrules leben unter der eisernen Faust eines empathielosen Irren. Gemeint ist nicht der fiese Dämonenkönig Ganondorf, sondern der strahlende Held Link. Er spricht nicht, betritt jedes Haus wann immer er will, zerstört Töpfe und Vasen und sackt alles ein, was die armen NPCs nicht am Leib tragen.

Der TikTok-User snackteam zeigt in einem seiner Videos, wie erschreckend das Leben eines einfachen Bürgers in The Legend of Zelda: Ocarina of Time sein muss. Nach einem harten Arbeitstag will er sich gerade schlafen legen, als plötzlich ein Fremder mit grüner Tunika und Zipfelmütze hereinstürmt und einen Rubin in einer der Truhen "findet". Auch die Gesetze der Natur sind nicht vor seiner Okarina sicher.

Töpfe sind Link ein Dorn im Auge

Auf seinem kurzen Besuch durch das Haus läuft Link merkwürdigerweise rückwärts. Ein nettes Detail, denn in dem N64-Klassiker läuft der Held so tatsächlich etwas schneller. Auf die NPCs müssen diese Speedrun-Taktiken allerdings noch verwirrender wirken.

Im Vergleich zu Zelda: Ocarina of Time ist Link in seinem neusten Abenteuer fast harmlos. Allerdings hat er in The Legend of Zelda: Breath of the Wild immer noch keinen Respekt vor Töpferwaren und ist auch nicht wirklich redseliger geworden.

