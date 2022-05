Aufregender als Tinder. (Bild: Behaviour Interactive / Psyop)

Harte Schale, weicher Kern. Die brutalen Killer aus dem Horror-Multiplayer Dead by Daylight wollen euch näher kennenlernen – und das ist keine Falle. In Hooked on You könnt ihr nämlich eure liebsten Killer aus Dead by Daylight daten.

Verliebt by Daylight: Dating-Sim mit Killern

Traut ihr euch auf ein Date mit euren Killern? Der Dating-Simulator Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim bietet euch „Freunde, Flirts und Fleischerhaken“, so die Beschreibung.

Im Sommer könnt ihr schon vier der missverstandenen Mörder aus Dead by Daylight daten: Den Fallensteller, die Jägerin, den Geist und das Gespenst. Weitere Killer aus dem Horror-Multiplayer, wie der Doktor, die Krankenschwester oder der Hinterwäldler, folgen wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt.

Hooked on You | Dead by Daylight trifft auf Dating-Sim

Neben originellen Figuren bedient sich Dead by Daylight auch an lizenzierten Killern aus Horrorfilmen und -spielen, wie zum Beispiel Michael Myers (der Wandler) aus Halloween oder Nemesis aus dem Resident-Evil-Universum. Ob diese auch Teil von Hooked on You werden, ist unklar.

Dead by Daylight anders erleben

Mathieu Côté, Head of Partnerships, beschreibt Hooked on You als einen Mix aus Horror, Humor und Romantik. Man schafft hiermit einen neuen Weg für Fans, „mit ihren Lieblingskillern zu interagieren und eine emotionale Bindung aufzubauen“.

Des Weiteren sagt er, dass man den Figuren aus Dead by Daylight mehr Hintergrundstory schenken möchte. Hooked on You scheint eine witzige Gelegenheit dafür zu sein: „Unser Ziel ist es, den Fans mit unserer ersten Visual Novel eine völlig einzigartige und überraschende neue Art zu bieten, die Welt von Dead by Daylight zu erleben.“ (Quelle: Pressemitteilung / Youtube - Dead by Daylight)

Für die skurrile Spielidee arbeitet der Dead-by-Daylight-Entwickler Behaviour Interactive gemeinsam mit Psyop. Das Studio ist für einen ähnlich bizarren, aber erfolgreichen KFC-Dating-Simulator verantwortlich. (Quelle: Psyop).