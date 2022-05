Minecraft schlägt Pokémon: Survival-Game erreicht dicken Switch-Meilenstein

Minecraft räumt in den UK-Switch-Charts ordentlich ab. (Bildquellen: Mojang, Nintendo)

Minecraft verdient sich riesigen Meilenstein

Minecraft ist beliebt und gehört nicht umsonst zu den meistverkauften Videospielen der Welt. Die Veröffentlichung auf fast allen denkbaren Plattformen erleichtert das ungemein.

Auf der Nintendo Switch kann das Survival-Game jetzt einen traumhaften Meilenstein einheimsen. Denn in den UK-Verkaufscharts ergattert Minecraft jetzt den dritten Platz hinter Hits wie Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons.

Damit verdrängt das Block-Game sogar echte Nintendo-Lieblinge wie Pokémon und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nicht einmal beide Pokémon-Editionen vereint können die Verkaufszahlen des Mega-Hits toppen. Auch Super Mario Odyssey und Super Smash Bros. Ultimate müssen sich gegenüber dem Open-World-Game geschlagen geben.

Es ist wichtig anzumerken, dass es sich bei den ermittelten Verkaufszahlen lediglich um physische Exemplare handelt, digitale Downloads sind dabei nicht einberechnet.

Dieser Switch-Meilenstein reiht sich nahtlos in die Erfolgsgeschichte von Minecraft ein. Blickt man auf den Absatzmarkt abseits der Nintendo-Konsole, trägt das Sandbox-Game auch den Titel des meistverkauften Videospiels der Welt (Quelle: Statista).

Trotz Minecrafts großem Erfolg, es gibt immer noch Features, die dem Survival-Hit fehlen:

Was steht für Minecraft so auf dem Plan?

Erst kürzlich haben Mojang und Microsoft einen Angry-Birds-DLC für das Pixelgame angekündigt (Quelle: Twitter).

Doch der eigentliche Inhaltsbatzen auf den alle Spielenden geduldig warten, ist das „The Wild Update“ (1.19), welches den furchterregenden Warden, das Mangroven-Biom und weitere Neuheiten bringen soll. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, könnt ihr diesen Artikel auschecken: