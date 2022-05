The Last of Us Remake: Insider nennt möglichen Release-Zeitraum

Joel und Ellie kehren wahrscheinlich gegen Endes des Jahres zurück. (Bild: Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog / Getty Images - photocheaper)

Seit vergangenem Jahr wird ein PS5-Remake von The Last of Us vermutet. Nun meldet sich ein weiterer Insider zum Thema und nennt die Weihnachtszeit als einen möglichen Zeitraum für das Spiel.

The Last of Us: Das Remake als Weihnachtsgeschenk?

The Last of Us soll ein PS5-Remake erhalten – zumindest wenn es nach den Informationen zahlreicher Insider geht. Jeff Grubb, Autor bei GamesBeat, glaubt sogar, den ungefähren Release-Zeitraum zu kennen.

In der frischen Podcast-Folge von Kinda Funny Games äußert er sich wie folgt zum Remake: „Ich höre immer wieder, dass es dieses Jahr erscheinen soll.“ Und auf die erneute Frage antwortet Grubb: „The Last of Us Remake erscheint in den Weihnachtsferien.“ (Quelle: YouTube - Kinda Funny Games)

Grubb fügt hinzu, er sei diesbezüglich „ziemlich zuversichtlich“. Der Zeitraum klingt auch realistisch, schließlich soll die HBO-Serie zu The Last of Us im darauffolgenden Jahr erscheinen, vermutlich im Frühjahr. Das könnte einen positiven Effekt haben.

Zum Vergleich: Die Netflix-Serie zu The Witcher habe auch damals die Spielerzahlen von The Witcher 3 erneut angekurbelt, so Grubb. Und das, obwohl das Spiel zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre auf dem Markt war.

Eine offizielle Bestätigung steht aber weiterhin aus.

Alle Wege führen zum The Last of Us Remake

In den vergangenen Monaten hörte man immer wieder von einem Remake des 2013 erschienenen Story-Survival-Spiels The Last of Us. Offenbar führt kein Weg daran vorbei.

2021 berichtete Bloomberg über das Remake. Dieses sollte zunächst bei Sonys Visual Arts Service Group entstehen, bevor es schließlich von beim ursprünglichen Entwickler Naughty Dog gelandet ist. (Quelle: Bloomberg)

Auch der Branchen-Insider Tom Henderson hörte von unterschiedlichen Quellen, dass ein Remake in Arbeit sei und irgendwann in der zweiten Hälfte dieses Jahres erscheinen soll. Das würde sich auch mit Grubbs Aussage decken.