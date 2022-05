Zelda für PS5 und Xbox: Fans werfen Entwickler dreisten Diebstahl vor

Mysplaced hat bisher keinen guten Start. Bild: Nintendo / Victor Dyomin@GettyImages

Das kommende Spiel Mysplaced erhält derzeit viel Aufmerksamkeit. Das Spiel, mit dem die Entwickler an einem Wettbewerb teilnehmen, sieht nämlich The Legend of Zelda: Link's Awakening zum Verwechseln ähnlich – Fans sprechen sogar von einem Plagiat.

Mysplaced ein Zelda-Klon?

Bei der Spielreihe The Legend of Zelda hat Nintendo sich bereits einigen Stilen bedient, die Grafik von Link’s Awakening ist trotzdem unverkennbar. Wie es scheint, haben sich die Macher von Mysplaced an dem Switch-Remake aus dem Jahr 2019 orientiert, und zwar so sehr, dass man es glatt mit dem Original verwechseln könnte.

Unter den Zelda-Fans wird nun fleißig diskutiert und verglichen und schaut man sich die Ergebnisse an, fällt auf, dass sich sowohl der Look als auch die Story und die Gameplay-Elemente ähnlichsehen. Doch worum geht es eigentlich in Mysplaced?

Als kleiner Held streift ihr durch eine unbekannte Welt, sammelt Items und stellt euch finsteren Mächten. Die Macher geben offen zu, dass Mysplaced von einem Zelda-Spiel inspiriert wurde, doch die Ähnlichkeit zu Link’s Awakening sorgt dennoch für Unmut.

„Ich denke tatsächlich, dass dies eine Mod sein könnte. Ich meine, es sieht toll aus, aber es ist... ZU ähnlich. Mehr als jedes andere Spiel, das ich gesehen habe, das von Zelda inspiriert wurde. Es ist seltsam, weil sie sich wahrscheinlich eine Menge Mühe gegeben haben, aber warum? Nur, um sofort mit Links Awakening verglichen zu werden“

Zelda-Fans haben gemischte Gefühle

Es gibt einige Zelda-Fans, die dieses Spiel trotz der Ähnlichkeit sehr mögen und es nicht erwarten können, mehr davon zu sehen, doch andere bezeichnen Mysplaced als einen dreisten Klon. Bisher hat sich Nintendo dazu noch nicht geäußert. Es wäre allerdings nicht verwunderlich, wenn das Unternehmen gegen das Spiel vorgehen würde. (Quelle: Twitter)

Bis dahin soll Mysplaced 2023 für die PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Wann genau, ist allerdings noch nicht bekannt.

