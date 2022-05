Mörderischer Geheimtipp: Neuer Trailer zum verrücktesten Anime-Spiel des Sommers

AI: The Somnium Files nirvanA Initiative - Character Trailer

Das wahrscheinlich ungewöhnlichste Anime-Spiel des Sommers stellt seine Figuren in einem neuen Trailer vor. Die Rede ist von AI: The Somnium Files: nirvanA Initiative und ja, so heißt das Spiel wirklich. Wir erklären euch, warum kein Anime-Fan dieses Game verpassen sollte.

Dieses Spiel ist ein Muss für Anime-Fans

Seit seinem Release im September 2019 hat sich das Anime-Spiel AI: The Somnium Files zu einem echten Geheimtipp entwickelt. Die Kritiker waren vom ungewöhnlichen Konzept schwer angetan. So kam ein beeindruckender Metacritc-Score von 86 Prozent zustande.

Diesen Sommer erscheint mit AI: The Somnium Files: nirvanA Initiative ein Nachfolger. Passend zum kommenden Release-Termin am 8. Juli 2022 hat Publisher Spike Chunsoft jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Charaktere im Detail vorstellt.

Außerdem erhalten alle Spieler bis zu drei Wochen nach der Veröffentlichung spezielle Kostüme. Davon sticht besonders das schräge Hotdog-Kostüm hervor, welches auch im besagten Trailer zu sehen ist.

Witzige Minispiele dürfen natürlich in keinem Anime-Spiel fehlen. (Bild: Spike Chunsoft)

Worum geht es in dem Spiel?

In AI: The Somnium Files schlüpft ihr in die Rolle von Spezial-Ermittler Kaname Date, der ein falsches, linkes Auge hat. In diesem künstlichen Auge befindet sich eine KI, die dem Ermittler bei ungewöhnlichen Mordfällen hilft. In der Fortsetzung spielt ihr dagegen zwei neue Protagonisten. Das Spielprinzip bleibt aber weitestgehend gleich.

Ein Großteil des Spiels besteht nämlich daraus, Gespräche mit Zeugen und Verdächtigen zu führen, Tatorte zu oberservieren und in die Erinnerungen anderer Menschen abzutauchen, um dort Rätsel zu lösen. Denn ja, auch dazu ist das künstliche Auge in der Lage. Wodurch das Spiel in vielerlei Hinsicht an die beliebte Persona-Reihe erinnert.

Verpackt sind die beiden Games im Look-and-Feel eines klassischen Animes, auch wenn die Reihe auf keiner Anime- oder Manga-Vorlage basiert. Übrigens: Der erste Teil befindet sich derzeit im Katalog vom Xbox Game Pass.