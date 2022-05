7 Pokémon-Champions sind noch mächtiger als Ash

Ein paar Pokémon-Trainer muss Ash noch besiegen, wenn er zum ultimativen Champion aufsteigen will. (Bild: The Pokémon Company)

Seit 25 Jahren bereist Ash Ketchum im Pokémon-Anime nun schon die verschiedenen Regionen seiner Welt – immer mit dem Ziel, der beste Trainer der Welt zu werden. Doch noch stehen 7 Pokémon-Champions zwischen ihm und dem begehrten Titel.

Pokémon-Anime: Ash ist Teil der Krönungsweltmeisterschaften

Vor 25 Jahren begann die Reise von Ash Ketchum, der es sich als Ziel gesetzt hat, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden. Und obwohl Ash in all dieser Zeit viel dazugelernt und verdammt viele Orden in den unterschiedlichen Pokémon-Regionen gewonnen hat, ist er noch nicht ganz am Ziel.

Das legt zumindest die aktuelle Staffel des Pokémon-Anime nahe. In Japan ist die Serie inzwischen in die 25. Season gestartet, in der Ash sich für die Krönungsweltmeisterschaften qualifiziert. Ganz oben steht er im Ranking jedoch nicht. Tatsächlich belegt er sogar nur den achten Platz der Pokémon-Champs. Hier die komplette Rangliste:

#1: Delion (Champion aus der Galar-Region)

(Champion aus der Galar-Region) #2: Cynthia (Champion aus der Sinnoh-Region)

(Champion aus der Sinnoh-Region) #3: Troy (Champion aus der Hoenn-Region)

(Champion aus der Hoenn-Region) #4: Siegfried (Champion aus der Kanto- und Johto-Region)

(Champion aus der Kanto- und Johto-Region) #5: Diantha (Champion aus der Kalos-Region)

(Champion aus der Kalos-Region) #6: Alain (Gewinner der Kalos-Liga)

(Gewinner der Kalos-Liga) #7: Lilia (Champion aus der Einall-Region)

(Champion aus der Einall-Region) #8: Ash Ketchum

Pokémon-Legenden: Arceus [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.05.2022 15:57 Uhr

Doch an der Platzierung kann Ash noch etwas ändern. Bislang wurden lediglich die Grundplatzierungen durch die Kämpfe ermittelt. In einem darauffolgenden Meisterturnier soll nun herausgefunden werden, wer zum Sieger der Krönungsweltmeisterschaften – und damit auch zum wahren Pokémon-Champion – gekürt wird.

Wann die 25. Staffel des Pokémon-Anime mit dem Namen „Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie“ in Deutschland genau anläuft, steht aktuell noch nicht fest. Es ist jedoch ein Startschuss im Sommer 2022 geplant (Quelle: Bisafans).

Nächste Pokémon-Generation startet noch 2022

Nicht nur der Pokémon-Anime nimmt wieder ordentlich Fahrt auf, auch Fans der Spiele werden dieses Jahr wieder auf ihre Kosten kommen. Denn bereits vor einigen Monaten kündigte Nintendo an, dass noch 2022 die beiden neuen Teile Pokémon Karmesin und Purpur an den Start gehen sollen.

Einen ersten Einblick in die beiden neuen Pokémon-Spiele gewährt euch der offizielle Trailer von Pokémon Karmesin & Purpur:

Pokémon: Karmesin & Purpur – Ankündigungstrailer

Damit startet die Serie in die inzwischen neunte Generation – und an die haben die Fans einige Wünsche: