Strategie, Shooter, Rennen im Wipeout-Stil und ein Jump'n'Run - Die neuen Releases bieten viel Abwechslung.

Wenig zimperliche Scharfschützen-Action, Strategie wie zu besten "Command & Conquer"-Zeiten oder friedliches Leben in Sandrock: Die kommende Woche bietet eine vielversprechende Auswahl an Geheimtipps.

Crossfire: Legion | 24. Mai

PC

Crossfire: Legion sieht auf dem ersten Blick ein wenig wie Command & Conquer aus und das nicht ohne Grund. Die Entwickler von Blackbird Interactive orientieren sich hinsichtlich des Settings an dem etwas moderneren Command & Conquer: Generals.

Das gilt auch für das Spielgefühl selbst, denn die Echtzeitstrategieschlachten sollen temporeich ausfallen, ohne dass dabei der Basisbau und die Erforschung von neuen Technologien in den Hintergrund rücken. Der Fokus liegt jedoch vor allem auf den Mehrspielergefechten, auch wenn es eine Einzelspieler-Kampagne und Koop-Szenarien geben soll.

Allerdings werden die beiden letztgenannten Modi erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt. Der Grund dafür ist, dass der Release von Crosfire: Legion erst einmal als Early-Access-Version bei Steam stattfindet.

My Time at Sandrock | 26. Mai

PC

Mit My Time at Sandrock gibt es in diesem Monat den Nachfolger zu My Time at Portia, der dem Spielprinzip des Vorgängers sehr treu bleibt. Als Neuankömmling im Wüstenstädtchen Sandrock ist es eure Aufgabe, einen Handwerker-Laden wieder aufzubauen, Maschinen zu bauen, Ressource zu sammeln und neue Pflanzen anzubauen.

Für den zweiten Teil versprechen die Entwickler erweiterte und verbesserte Beziehungen mit NPCs, sowie ein umfangreicheres Kampfsystem. Schließlich müsst ihr hin und wieder auch Ruinen und Höhlen erkunden, in denen nicht nur nette Zeitgenossen auf euch warten.

Wie bereits bei Crossfire: Legion findet auch der Release von My Time at Sandrock zuerst nur im Early Access bei Steam statt. Eine spätere Umsetzung für Konsolen ist aber denkbar.

Sniper Elite 5 | 26. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Für den mittlerweile fünften Serienteil von Sniper Elite wagt Entwickler Rebellion keine Experimente. Sniper Elite 5 bietet im Kern all das, was bereits die Vorgänger auszeichnete bis hin zur Story. Die versetzt euch nämlich erneut in die Rolle des Elitescharfschützen Karl Fairburne, der dieses Mal im Jahr 1944 nach Frankreich geschickt wird, um dort das deutsche Geheimprojekt Operation Krake zu sabotieren.

Spielerisch bedeutet das, dass ihr ein weiteres Mal in verschiedenen offenen Levelarealen abgesetzt werdet und selbst entscheiden könnt, wie ihr vorgeht. Der Fokus liegt dabei klar auf Schleichmechaniken und Distanzschüsse. Für Letztere spielen natürlich Ballistik, Windeinfluss und weitere Bedingungen eine wichtige Rolle.

Und auch bei den Plattformen gibt es zum Release von Sniper Elite 5 keine allzu großen Überraschungen. Der Shooter erscheint von Beginn an für PC, sowie für die beiden PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Redout 2 | 26. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Fans der Wipeout-Reihe sollten in der kommenden Woche einen Blick auf Redout 2 werfen. Das bietet nämlich genauso wie sein Vorgänger futuristische Rennen mit Geschwindigkeiten jenseits des oftmals diskutierten Tempolimits. Dabei kommt es sowohl in den Einzelspieler-, als auch in den Mehrspieler-Rennen auf eure Reaktionsgeschwindigkeit an, denn so manche Kurve kann schnell zum bitteren Ende führen.

Neben den Rennen dürft ihr euch auch um euer eigenes Fahrzeug kümmern. Laut den Entwicklern wird es zwölf verschiedene Chassis geben. Die könnt ihr mit neuen Stabilisatoren, Antrieben, Spoilern und noch mehr Zubehör erweitern und eurem eigenen Spielstil anpassen.

Der Release von Redout 2 findet über alle Plattformen hinweg statt. Sprich ihr könnt auf dem PC und den Konsolen bis hin zur Nintendo Switch loslegen.

Kao the Kangaroo | 27. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Bei diesem 3D-Plattformer sagt der Name eigentlich schon fast alles aus: In Kao the Kangaroo schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Kängurus und hüpft und prügelt euch durch verschiedene Level, löst dabei so manches Rätsel und findet unter Umständen ein paar geheimnisvolle Verstecke. Im spielerischen Fokus stehen dabei die Handschuhe von Kao, die nach und nach im Laufe des Spiels immer mächtiger werden.

Trotz desselben Namens handelt es sich bei Kao the Kangaroo nicht um ein Remake des ersten Serienteils aus dem Jahr 2000. Stattdessen erzählen die Entwickler von Tate Multimedia eine neue Geschichte, die sich mit dem Verschwinden von Kaos Vater beschäftigt.

Wie es sich für einen Plattformer gehört, findet der Release von Kao für alle, ähm ... Plattformen statt. Ihr dürft auf dem PC, wie auch auf den Konsolen direkt mit dem Känguru loslegen.

Ob ihr in der kommenden Woche in das Frankreich des Zweiten Weltkriegs reist oder lieber mit einem boxenden Känguru durch eine bunte Welt hüpft: Die Qual der Wahl liegt in der letzten vollständigen Mai-Woche wie immer ganz bei euch.