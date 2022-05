Gewinnspiel: Holt euch 3 x Kirby und das vergessene Land

Kirby und das vergessene Land | Erster Gameplay-Trailer

Die Bewohner des Planeten Pop sind schon ziemlich knuddelig. Allen voran Kirby. Dass man sich dennoch nicht mit ihm anlegen sollte, erfährt das das feindliche Bestienrudel in Kirby und das vergessene Land. Ihr könnt Kirby jetzt zur Seite stehen, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel mitmacht und euch das Spiel nach Hause holt!

Eigentlich will Kirby nur sein stets hungriges Dasein genießen, aber daraus wird erstmal nichts. Denn wenn er sich nicht gerade mit anderen Nintendo-Helden in Super Smash Bros. kloppt, muss er mal wieder zur Weltenrettung antreten. Denn ein seltsamer Wirbel erscheint am Himmel über Planet Pop und saugt alles auf.

Auch mal eine interessante Erfahrung für Kirby. rauszufinden wie es ist, so mir nichts dir nichts aufgesaugt zu werden. Das ist nämlich ansonsten ganz und gar sein Ding! Als Kirby nach der Aktion wieder erwacht, befindet er sich in einer ihm unbekannten Welt, in der Natur und Zivilisation miteinander verschmolzen sind. Dort erfährt er, dass die Waddle Dees vom so genannten Bestienrudel entführt worden sind.

Zum 30. Jubiläum von Kirby rollt eine pinkfarbene Welle auf euch zu! (Bild: Nintendo)

Gemeinsam mit seinem eigenartigen neuen Freund Elfilin bricht Kirby auf, um die Waddle Dees zu retten und nach Hause zu holen. Wenn ihr diese ganz neue Welt selbst erforschen wollt, haben wir eine gute Nachricht für euch. Denn Nintendo spendiert 3 x Kirby und das vergessene Land für Nintendo Switch. Und ein paar hübsche Merch-Artikel oben drauf. Vorausgesetzt, ihr nehmt an unserem Gewinnspiel teil und werdet dann auch noch gezogen. Seid ihr bereit? Klar seid ihr das!

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Kirbys Superkraft sollte mittlerweile jeder kennen: Er kann seine Gegner einsaugen und übernimmt damit auch gleich ihre Fähigkeiten. Mit den so gewonnenen Kräften könnt ihr neue Angriffe nutzen, aber auch verborgene Schätze bergen und ansonsten unzugängliche Geheimnisse lüften. Unter diesen Fähigkeiten gibt es so manchen Klassiker, der auch in Kirby und das vergessene Land wieder mit dabei ist. Hinzu kommen aber auch ein paar ganz neue Fähigkeiten! Wir haben euch nachfolgend drei dieser Fähigkeiten aufgezählt, eine davon ist brandneu. Um welche handelt es sich dabei?

a) Eis und Feuer

b) Bohrer und Entdecker

c) Schwert und Igel

Wenn ihr euch nicht sicher seid, hilft vielleicht ein Blick auf die offizielle Spieleseite von Nintendo. Dort findet ihr übrigens auch die Möglichkeit, eine Demo für das Spiel herunterzuladen. Oder aber ihr besucht den Nintendo eShop auf eurer Switch und holt euch die Demo dort.

Wenn ihr soweit seit, schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "VOLLGESTOPFT".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Teilt uns in der Mail eure Versandadresse mit, sonst können wir euch die Gewinne nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 29. Mai 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

*Nintendo hat viele ikonische Figuren erschaffen. Was glaubt ihr, welche ihrer Abenteuer am besten zu eurem Sternzeichen passen? Wir haben die (nicht ganz ernst gemeinte) Antwort darauf:

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!