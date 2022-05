Warten auf Fallout 5: Genialer Fan-DLC für Fallout 4 macht es erträglicher

Fallout 4 in London? Das verspricht ein spannende Fan-Erweiterung. (Bildquellen: Bethesda, Fallout London Team)

Für Fallout-Fans gibt es neue Leckerbissen mit einem Fan-DLC namens Fallout London. Das ambitionierte Projekt ist eine umfangreiche Mod für Fallout 4, die den Schauplatz ins namensgebende London verlegt. Jetzt zeigen die Entwickler ein YouTube-Video, das sogar schickes Gameplay bereithält.

Fallout 4 kriegt bald neues Futter

Im Hause Bethesda richtet sich gerade aller Fokus auf Starfield und The Elder Scrolls 6. Für Fallout 5 ist also wohl noch lange kein Release in Sicht. Fans der Reihe müssen sich also entweder mit der Online-Auskopplung Fallout 76 begnügen oder durch das Ödland von Fallout 4 streifen.

Während Bethesda für Fallout 76 eine großzügige Roadmap geplant hat, bleibt es auf Seiten von Fallout 4 still. Doch zum Glück gibt es eine fleißige Community hinter dem postapokalyptischen Rollenspiel, die für frische Inhalte sorgt.

Mit Fallout London ist ein ambitioniertes Fan-Projekt in der Mache. Dabei handelt es sich um eine Mod für Fallout 4, die ungefähr in DLC-Größe daherkommt. Darin werdet ihr in das von Fallout bisher unbehandelte London der Post-Apokalypse geschifft.

In einem 18-minütigen Video auf YouTube geben die Entwickler jetzt Einblicke in das Projekt und präsentieren sogar Gameplay:

Was erwartet euch in Fallout London?

Vom Look and Feel erinnert Fallout London an die berühmte Reihe, kann bekannte Elemente aber auf neue Weise interpretieren. Das sorgt für einen gelungenen Mix aus dem Gewohnten und bringt genug Frisches für die Abwechslung.

Das Fan-DLC erzählt eine völlig neue Geschichte und erweitert das Fallout-Universum um eine interessante Komponente. Wie hat der nukleare Schlag die britische Stadt verändert? Welche Mächte haben hier das Sagen? Vault-Tec ist zum Beispiel überhaupt kein Thema. Die erste Einführung verspricht eine fesselnde Story. Ein Punkt, der gerade in Fallout 4 geschwächelt hat.

Hinter der Produktion steckt das Fallout London Team, das die Mod hochwertig umsetzt. Als Sprecher für das neue Abenteuer dienen sogar zwei Doctor-Who-Darsteller. Sylvester McCoy und Colin Baker.

Wann soll Fallout London erscheinen?

Noch gibt es keinen konkreten Release-Termin zur Fallout-4-Mod. Wenn es soweit ist, soll es zunächst auf dem PC erscheinen (Quelle: Fallout4London).

