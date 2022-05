Nintendo 3DS: Preis-Explosion verwandelt eure Spiele in kleine Schätze

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse ist richtig viel Geld wert. (Bild: Nintendo & GettyImages/AaronAmat & grapestock)

Im März 2023 schaltet Nintendo die eShops für die Wii U und den Nintendo 3DS ab. Das hat jetzt zur Folge, dass nicht wenige 3DS-Spiele in ihrer Retail-Variante massiv im Preis ansteigen. Wir verraten euch, welche Spiele schon heute einen dreistelligen Verkaufswert erzielen.

Nintendo schaltet die eShops ab

Im Februar 2022 hat Nintendo angekündigt, dass sie vorhaben die digitalen Shops für die Wii U und den Nintendo 3DS vom Netz zu nehmen. Somit ist es Ende März 2023 nicht mehr möglich, Spiele im jeweiligen eShop zu kaufen.

Wer dennoch Interesse an dem einen oder anderen 3DS-Spiel hat, der muss zukünftig auf die Retail-Variante zurückgreifen. Und das hat bereits jetzt die Folge, dass einige 3DS-Spiele eine regelrechte Preis-Explosion erleben.

Besonders betroffen davon sind japanische Rollenspiele, die teilweise drei- oder vierstellige Beträge erreichen. Tendenz steigend.

Der deutschsprachige YouTuber SpeckObstler hat dieser Entwicklung ein ganzes Video gewidmet:

Diese 3DS-Spiele sind ein kleines Vermögen wert

So wird zum Beispiel das JRPG Stella Glow bei eBay zwischen 80 und 150 Euro gehandelt. Eine neuwertige Version wird sogar für mehr als 260 Euro angeboten.

Noch gefragter sind die Spiele der Shin-Megami-Tensei-Reihe. So müsst ihr für Shin Megami Tensei IV: Apocalypse für den 3DS zwischen 140 und 200 Euro hinblättern. Ein Verkäufer aus Spanien verlangt für eine noch eingepackte Version sogar sagenhafte 1011 Euro (inklusive Versand).

Für die Pokémon-Alternative Yo-kai Watch 3 werden ebenfalls irre Preise aufgefahren. Hier verlangen Verkäufer zwischen 160 und 300 Euro für das Spiel. Abhängig von Zustand und Region.

Nennt ihr dagegen die Limited Edition von Fire Emblem Fates euer Eigen, dann habt ihr wirklich einen kleinen Schatz in eurer Sammlung. Bei eBay wird das Spiel zwischen 600 und 1000 Euro gehandelt.

Es kann sich also durchaus lohnen, wenn ihr den Wert eurer 3DS-Spiele kurz mal bei eBay checkt. Generell können wir euch an dieser Stelle auch die Seite PriceCharting empfehlen. Dort könnt ihr die Preisentwicklung von so gut wie allen Games im Auge behalten.

Oder ihr schaut in unseren Artikeln zu den 3DS-Spielen, die ihr noch digital retten solltet: