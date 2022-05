Herzzerreißend: Nintendo-Spieler rettet zwei zurückgelassene Nintendogs

Für eine Weile hatten die Welpen ein schönes Zuhause. Bild: K_Thalhofer / SimoneN@GettyImages

Der Nintendo DS ist heutzutage wahrscheinlich nur noch wenig in Gebrauch und Nintendogs werdet ihr schon lang nicht mehr in der Hand gehabt haben. TikTok-Nutzer Pollard allerdings fand das Spiel und damit zwei ausgesetzte Welpen. Seine aufregende Reise mit den Fellnasen hat er sogar dokumentiert.

Nintendo: Hundefreund findet altes Nintendogs-Spiel im Zug

Erinnert ihr euch noch an Nintendogs aus dem Jahr 2005? Das ist quasi ein hübscheres Tamagotchi, denn mithilfe eures DS müsst ihr euch um einen virtuelles Hund kümmern. Mit ihm spielen, trainieren, waschen und sogar Sprachbefehle beibringen.

Bei Hunden darf natürlich auch das Spazieren gehen und vor allem das Füttern nicht vergessen werden. Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit – vielleicht zu viel für den ursprünglichen Besitzer, der zwei Welpen in einem Zug zurückgelassen hat.

TikToker Pollard fiel das Spiel dort in die Hände und er fand heraus, dass die Welpen die Namen Tyson und Enzo tragen und früher einmal einem Besitzer namens Sean gehörten. Er wollte sie nicht im Stich lassen und entschied sich dazu, den pixeligen Fellnasen wenigstens vorübergehend die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienten. (Quelle: bennypvideo@TikTok)

Nintendogs: Tyson und Enzo sind jetzt in guten Händen

Leider hat Pollard es nicht geschafft, den ursprünglichen Besitzer des Spiels wiederzufinden, also musste er eine langfristige Lösung finden. Diese beginnt erneut in einem Zug und endet damit, dass der TikToker das Spiel inklusive der Welpen in einem winzigen Sessel im Battersea Dogs Home zurücklässt.

Battersea ist ein bekanntes Tierheim in England und vermutlich ein guter Ort, an dem Tyson und Enzo jetzt leben. Vielleicht haben sie ja sogar Glück und ein anderer Tierfreund findet das Spiel – vielleicht bekommen sie noch ein Zuhause, in dem sie glücklich aufwachsen können.