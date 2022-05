Von Mario bis Zelda: 13 Videospiel-Sounds, die sich ins Gedächtnis einbrennen

Diese Videospiel-Sounds gehen ins Ohr und bleiben dort für immer. (Bild: Nintendo & GettyImages/ViDiStudio)

Wie klingen die Münzen aus Super Mario? Wenn ihr jetzt ein hohes Pling in eurem Kopf gehört habt, dann seid ihr hier richtig. Wir haben einige der denkwürdigsten Videospiel-Soundeffekte für euch gesammelt und wollen mit euch ein wenig über die Magie von Sounddesign sprechen.

Diese Bilderstrecke ist für eure Ohren

Was macht ein Videospiel aus? Ist es das Gameplay, die visuelle Umsetzung oder doch der stimmungsvolle Soundtrack? Am Ende ist es ohnehin eine Mischung aus den genannten Elementen. Der heimliche Star in dieser Konstellation ist aber das Sounddesign.

Was wäre ein Mario ohne die legendären Soundeffekte der goldenen Münzen, die beim Einsammeln ein wunderbares Geräusch erzeugen? Oder stellt euch ein Zelda vor, wo die wertvollen Schatztruhen beim Öffnen einfach nur traurig knarzen. Solche einzigartigen Sounds tragen einen großen Teil zum Charakter und der Identität eines Videospiels bei.

Aus diesem Grund haben wir 13 akustische Highlights für euch zusammengestellt – vom klassischen Soundeffekt bis zur einprägsamen Melodie ist mit Sicherheit für jeden Gamer etwas dabei. Viel Spaß beim Durchklicken und reinhören!

Quiz: Wie viele Gaming-Sounds erkennt ihr?

Noch mehr geniale Videospiel-Sounds findet ihr übrigens auf dem Kanal des YouTubers Ensnare. Der Content Creator hat 100 ikonische Geräusche aus gut 40 Jahren Videospielgeschichte zusammengetragen. Von Pac-Man bis Among Us ist so gut wie alles dabei, was das Gamer-Ohr erfreut.

Und so ein Video eignet sich auch super für eine größere Runde als Rätsel-Spiel: Wer erkennt die meisten Videospiele nur anhand ihrer speziellen Soundeffekte?

Alternativ gibt es auf dem Kanal auch noch ein Video mit 100 bekannten Voice Lines. Auch dieses Video bietet sich für ein lustiges Quiz geradezu an. Da ist der eine oder andere nostalgische Flash garantiert.