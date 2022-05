Du musst damit aufhören, Bethesda! (Bild: Bethesda Softworks / Getty Images – Povozniuk)

Und täglich grüßt die neue Skyrim-Version. Obwohl das Rollenspiel inzwischen über 11 Jahre alt und auf gefühlt jeder Plattform in drei unterschiedlichen Versionen verfügbar ist, hat Bethesda sich nun anscheinend dazu entschlossen, noch eine Variante seines Bestsellers zu veröffentlichen.

Skyrim kommt in der Anniversary Edition auf die Switch

Mit The Elder Scrolls V: Skyrim hat Bethesda einen echten Glücksgriff gelandet. Nicht nur, dass das inzwischen 11 Jahre alte Rollenspiel sich schon zum Release verkaufte wie geschnitten Brot – auch die zahlreichen Neuauflagen, Next-Gen-Editionen und Ports für andere Plattformen dürften dem Unternehmen massig Geld in die Kassen gespült haben.

Doch Bethesda scheint mit Skyrim immer noch nicht fertig zu sein. Denn es sieht so aus, als würde das Unternehmen planen, die Anniversary Edition von Skyrim – die bereits letztes Jahr für die Xbox, PlayStation und den PC erschien und neben dem Hauptspiel auch alle DLCs sowie einige zusätzliche Quests und Inhalte bietet – noch einmal auf der Nintendo Switch veröffentlichen zu wollen.

Das legt zumindest ein aktueller Bericht nahe, der zeigt, dass die neue Switch-Version von den zuständigen Behörden mit einer Alterseinstufung versehen wurde (Quelle: Switch Brasil).

Das Hauptspiel erschien bereits 2017 für Nintendos Handheld-Konsole, 5 Jahre später scheint also wahrscheinlich der zweite Skyrim-Release für die Switch kurz bevorzustehen. Einen genauen Release-Termin gibt es bislang jedoch noch nicht.

Im offiziellen Überblicks-Trailer bekommt ihr einen großen Teil der neuen Inhalte der Anniversary Edition von Skyrim zu sehen:

The Elder Scrolls 5: Skyrim - Overview-Trailer zur Anniversary Edition

Welche Plattformen fehlen für Skyrim noch?

Obwohl Skyrim inzwischen auf gefühlt allen denkbaren Plattformen erschienen ist, darunter etwa auch Amazon Alexa, fallen uns tatsächlich noch ein paar ein, die Bethesda noch vergessen hat.

Tatsächlich wäre ein Release für Smartphones inzwischen durchaus denkbar – genug Leistung dürften aktuelle Android-Handys und iPhones auf jeden Fall mitbringen. Einfach nochmal die Benutzeroberfläche und die Steuerung anpassen, schon stehen die nächsten beiden Versionen bereit.

Oder wie wäre es mit einer Variante für den Samsung Smart Fridge? Ach nein, Moment – das ist ja bereits ein alter Hut.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, was für Skyrim-Versionen Bethesda in den kommenden Jahren noch aus dem Ärmel zieht. Bis zum Start von The Elder Scrolls 6 ist ja noch ein bisschen Zeit.