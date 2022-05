Gratis-Games bei PS Plus: Sony lässt euch länger zappeln als gewöhnlich

PS Plus: Die neuen Gratis-Games sind noch nicht in Sicht. (Bildquelle: Sony / Khosrork, Getty Images)

Normalerweise gibt Sony um diese Zeit herum die kommenden Gratis-Games bekannt. Diesen Monat müsst ihr allerdings ungewöhnlich lange auf die Ankündigung der neuen Spiele für PS-Plus-Abonnenten warten.

Der Mai neigt sich langsam dem Ende zu und somit dürfen sich PS-Plus-Abonnenten schon auf die Ankündigung der Gratis-Games für den Juni freuen. Normalerweise geschieht dies am letzten Mittwoch im Monat, aber Sony fordert dieses Mal eure Geduld heraus und verschiebt die Bekanntgabe stattdessen auf den 1. Juni – weil der Monatserste ebenfalls auf einen Mittwoch fällt.

PS Plus: Fans müssen sich gedulden

Eigentlich ist der PS-Plus-Rhythmus folgendermaßen festgelegt: Am letzten Mittwoch eines jeden Monats verkündet Sony, welche Gratis-Games zum Service hinzugefügt werden und am ersten Dienstag im Folgemonat könnt ihr euch die neuen Spiele dann schnappen – in diesem Fall also ab dem 7. Juni.

Dieses Mal dagegen müsst ihr euch mit offiziellen Neuigkeiten zu den kommenden Spielen leider noch gedulden. Sony hat sich entschieden, die neuen Gratis-Games nicht bereits heute, am 23. Mai, sondern erst am 1. Juni bekanntzugeben. Allerdings könntet ihr auch möglicherweise bereits vorher aus anderen Quellen einen Hinweis auf die PS-Plus-Spiele bekommen, denn in den letzten Monaten wurde Sonys Games-Auswahl ziemlich oft zuverlässig geleakt.

PlayStation Plus: Abo-Evolution steht bevor

Neben den neuen Gratis-Games steht im Juni natürlich auch eine wesentlich größere Veränderung bei PS Plus auf dem Programm: Am 23. Juni ändert Sony die Struktur des Abos und teilt den Service in die drei Stufen PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium.

Welche neuen Gratis-Spiele zu diesem großen Anlass ausgepackt werden, wird Sony in jedem Fall erst am 1. Juni verkünden. Bis dahin solltet ihr euch auf jeden Fall noch die kostenlosen Games aus dem Mai sichern und zu eurer Bibliothek hinzufügen. Aktuell könnt ihr euch FIFA 22, Curse of the Dead Gods und Tribes of Midgard schnappen. Alle Infos zu der Auswahl findet ihr in unserem Übersichtsartikel zu PS Plus.

