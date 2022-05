Skyrim: Fan will coolstes Der-Herr-der-Ringe-Feature ins Spiel bringen

Banditen sollen mit einer Skyrim-Mod viel spannender machen. (Bildquelle: Bethesda/ Wanrer Bors. Games)

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist nicht unbedingt ein leichtes Spiel. Allerdings hat das virtuelle Ableben auch nicht wirklich einen Nachteil. Ein Fan ändert das jetzt. Er will das gefeierte Nemesis-System aus Mittelerde: Schatten von Mordor in Bethesdas Rollenspiel bringen.

Skyrim: Banditen werden viel gefährlicher

Auch nach mehr als 10 Jahren ist die Community von The Elder Scrolls 5: Skyrim immer noch sehr aktiv. Der Modder und Fan syclonix arbeitet beispielsweise gerade an einer Mod, die Bethesdas Rollenspiel mit Mittelerde: Schatten des Krieges kreuzt.

Shadow of Skyrim konzentriert sich dabei auf das Nemesis-System des Der-Herr-der-Ringe-Spiels. Dort konnten einfache Gegner, die euch den Gar ausmachen, zu euren Erzfeinden werden und euch im Laufe der Spiels immer wieder über den Weg laufen. Die wichtigsten geplanten Features der Mod findet ihr hier:

Gegner, die euch besiegen, bekommen einen einzigartigen Namen und spezielle Fähigkeiten (ein Argonier mit dem Namen „Bricht-viele-Schilde“ bekommt beispielsweise die Fähigkeit „Schildbrecher“

Euer Erzfeind kann Teile eurer Ausrüstung nehmen und selbst benutzen

Nach dem Tod erscheint der Spieler an einem zufälligen Ort, aus dem er sich herauskämpfen muss

Gibt dem Spieler eine Quest, um seinen Erzfeind aufzuspüren

Legt dem Spieler Debuffs auf, solange der Erzfeind lebt und gibt Buffs, wenn er besiegt wird

Automatischer Respawn nach dem Tod, ohne den Spielstand neu laden zu müssen

Shadow of Skyrim: Bisher noch kein Releasedatum

Natürlich kann eine Skyrim-Mods nicht alle Features aus Mittelerde: Schatten des Krieges nachbilden. Syclonix stellt darum auf Reddit klar, dass Elemente wie besondere Dialoge oder eine Hierarchie verschiedener Erzfeinde nicht in der Mod enthalten sein werden.

Shadow of Skyrim ist leider noch nicht erschienen. Laut Syclonix sollen alle grundlegenden Mechaniken bereits funktionieren. Er muss jetzt nur noch Feinheiten ausarbeiten und außerdem Inhalte wie Titel für Erzfeinde entwerfen. Wenn alles gut läuft, soll die Mod irgendwann im nächsten Monat erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

(Quelle: Reddit)