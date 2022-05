GTA San Andreas in schön: Fans machen es so viel besser als Rockstar

So lebendig sah CJ aus GTA San Andreas noch nie aus. (Bildquelle: YouTube/TeaserPlay/Hossein Diba)

Die Definitive Edition der GTA Trilogy endete in einem echten Release-Desaster. Bugs machten sie unspielbar und auch die Grafik ließ zu Wünschen übrig. Ein Fan übertrumpft jetzt den Versuch von Rockstar, den Klassikern neues Leben einzuhauchen. Dafür nutzt er die Unreal Engine 5 und macht GTA San Andreas so schön, wie es noch nie zuvor war.

Unreal Engine 5 macht GTA San Andreas zur echten Grafik-Wucht

Als Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition am 11. November 2021 erschien, waren die Hoffnungen von Fans der Klassiker, als auch von GTA 5 sehr hoch. Was Rockstar lieferte, enttäuschte auf ganzer Linie.

Dabei hätte die Gangster-Trilogy so schön werden können. Das beweist der YouTube-Kanal TeaserPlay, der sich GTA San Andreas geschnappt und es durch die Unreal Engine 5 gejagt hat.

Das Ergebnis ist ein Konzept-Trailer, der CJ und die Groove-Street wunderschön in Szene setzt. Schaut euch das atmosphärische Video selbst einmal an:

Für das Charakter-Design von Carl Johnson hat sich TeaserPlay bei Künstler Hossein Diba bedient, der in der Vergangenheit schon mit beeindruckenden Modellen der GTA-Hauptfiguren geglänzt hat.

Spieler feiern das Fan-Remake

Das YouTube-Video, welches mittlerweile fast eine halbe Million Aufrufe kassiert hat, wird in den Top-Kommentaren in höchsten Tönen gelobt. Die Fans feiern das Fan-Remake und wünschen sich, dass Rockstar die Trilogy in gleicher Qualität veröffentlicht hätte.

Hätten sie nur die Unreal Engine 5 zur Hand gehabt. Die teilweise kostenfreie Engine hat in letzter Zeit etliche Fans auf den Plan gerufen, die eigene Remakes und Trailer ihrer beliebtesten Helden und Videospiele verwirklichen. Zuletzt hat ein Spieler The Elder Scrolls 5: Skyrim in die mächtige Engine verfrachtet.

Und ein [Video einer japanischen Bahnstation>(https://www.spieletipps.de/n_51696/) hat das Internet ins Staunen versetzt. Die Grafik darin ist so realistisch, dass sie kaum mehr von der Realität zu unterscheiden ist.

Ihr braucht aktuell eine Pause von Rockstars Spielen und wollt schon gar nicht auf GTA 6 warten? Dann werft einen Blick in diese genialen Gangsterspiele: