Das große Zelda-Quiz: 10 Fragen, die nur echte Experten schaffen

Wie gut kennt ihr Zelda? Testet euer Wissen in unserem ultimativen Quiz! (Bildquelle: Nintendo)

The Legend of Zelda gehört zu den Urgesteinen der Videospielgeschichte und ist definitiv eine der beliebtesten Spielereihen der Welt. Die Abenteuer um Link ziehen die Nintendo-Spieler immer wieder in ihren Bann. Wir haben nun ein spannendes Quiz zu unterschiedlichen Teilen erstellt, in dem ihr eurer Wissen auf die Probe stellen könnt.

Wie gut kennt ihr Zelda?

1986 hat Nintendo mit The Legend of Zelda eine der bedeutendsten Reihen der Videospielgeschichte ins Leben gerufen. Mit dem aktuell letzten Teil der Reihe – Breath of the Wild – hat der Konsolenhersteller etliche Rekorde aufgestellt. Das Spiel ist so beliebt, dass Fans das Sequel Breath of the Wild 2 kaum noch erwarten können.

Um euer Wissen zu dem wohl bekanntesten Videospiel-Abenteuer nun zu testen, haben wir ein umfangreiches Zelda-Quiz erstellt. Seid ihr echte Link-Experten? Dann beweist es in folgendem Quiz:

Wie gut kennt ihr die Kult-Reihe?