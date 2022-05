Battlefield 2042: Update raubt euch einen Spielmodus

Mit dem Update 4.1 für Battlefield 2042 will Entwickler Dice etwas ausräumen. Der Patch entfernt kurzerhand einen chaotischen Spielmodus, der bei den Spielern schon seit Langem in der Kritik stand.

Mit Battlefield 2042 scheint sich EA wirklich keinen Gefallen getan zu haben. Der Shooter startete im November 2021 mit einer Vielzahl an Problemen, die jedoch im Laufe der letzten Monaten zu großen Teilen behoben wurden.

Doch auch danach gab es noch viele Kritikpunkte, die von den Fans immer wieder angeprangert wurden. Unter anderem sorgte der Durchbruch-Modus für viel Frust bei den Spielern – genauer gesagt die Variante für 128 Spieler. Denn die Karten des Spielmodus sind schlichtweg nicht für eine derart große Menge an Spielern auf kleinem Raum ausgelegt.

Jetzt hat sich Dice die Meldungen der Spieler endlich zu Herzen genommen und den Spielmodus kurzerhand mit dem Update 4.1 aus dem Shooter entfernt. Doch lediglich die Version für 128 Spieler ist der Software-Schere zum Opfer gefallen – die Variante für 64 Spieler ist weiterhin verfügbar.

Auch wenn Battlefield 2042 so seine Probleme hat – eines muss man dem Shooter lassen: Mit aktivierten Raytracing-Effekten sehen die digitalen Schlachtfelder schon verdammt gut aus: