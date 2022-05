Pokémon: In neuen Sammelkarten sind geheime Monster versteckt

Künftig müsst ihr ganz genau hinschauen. Bild: The Pokémon Company

Das Pokémon-Sammelkartenspiel erfreut sich seit über 25 Jahren großer Beliebtheit. Bisher wusste man auf den ersten Blick, welche Karte man bekommt, doch das ändert sich jetzt. The Pokémon Company hat sich was ganz Besonderes ausgedacht, um das Spiel noch spannender zu machen.

Pokémon: Jetzt müsst ihr genau auf eure Sammelkarten achten

Im Jahr 1996 begann die Sammellust der Fans und die ersten Sammelkarten wechselten die Besitzer. Inzwischen gibt es unzählige davon und manche werden sogar für schwindelerregende Preise wie fünf Millionen US-Dollar verkauft. Im Juli erscheint eine Pokémon-GO-Erweiterung für das Sammelspiel. Das enthält sowohl VMAX-Karten als auch legendäre Vögel und sogar eine wilde neue Ditto-Verwandlung, die es bisher noch nicht gegeben hat.

Pokémon-Fans wissen, Ditto kann die Gestalt eines jeden Taschenmonsters annehmen, um sich zu tarnen – diese Fähigkeit nutzt The Pokémon Company jetzt für ein Versteckspiel. Die kommenden Karten werden ein paar seltene Exemplare enthalten, die Aufkleber verwenden, um Ditto hinter einem anderen Pokémon zu verstecken.

Als Beispiel verwendet das Unternehmen ein Bidiza. Dieses knuddelige Pokémon ist aber nicht das, was es zu sein scheint – das bestätigt ein kleines Ditto-Symbol in der unteren linken Ecke der Karte. Zieht man nun den Sticker ab, kommt ein holografisches Ditto zum Vorschein.

Es ist davon auszugehen, dass diese Karten sehr selten sein werden. In den kommenden Jahren könnten sie also durchaus an Wert gewinnen.

Pokémon: Die Sticker sind für den eigentlichen Kampf wertlos

Es ist noch nicht bekannt, ob Ditto sich auch hinter anderen Pokémon verstecken wird. Sicher ist allerdings, dass das Taschenmonster, das sich auf dem Sticker befindet, nicht in offiziellen Kämpfen eingesetzt werden kann, sondern nur das Ditto selbst.

