Xbox Game Pass: Spiele-Auswahl in der Kritik – aber Xbox schießt zurück

Der Xbox Game Pass steht in der Kritik. Doch er verteidigt sich auch. (Bildquelle: Microsoft/ Getty Images/ Khosrork)

Der Xbox Game Pass hat sich zum absoluten Kernstück von Microsofts Gaming-Strategie entwickelt. In den letzten Tagen wurden allerdings Stimmen laut, die das Spiele-Angebot des Abo-Services in die Kritik nehmen. Xbox lässt das allerdings nicht auf sich sitzen.

Was hat der Xbox Game Pass für euch zu bieten?

Wenn es um den uralten Streit zwischen Xbox und PlayStation geht, konnten Xbox-Fans bisher immer gelangweilt mit den Schultern zucken: Sie haben ja den Game Pass und der liefert Spiele ohne Ende für einen monatlichen Preis von zehn bis zwölf Euro. Die Verschiebung von den Bethesda-Spielen Starfield und Redfall wirft jetzt allerdings ein anderes Licht auf den Abo-Service.

Ohne das große Sci-Fi-RPG und den Vampir-Shooter schauen einige Spieler jetzt deutlich kritischer auf das Angebot und bemängeln das Fehlen von exklusiven Triple-A-Spielen. Der Spielejournalist Gene Park schreibt beispielsweise auf Twitter, dass er den Service kaum noch nutzen würde und darum sein Abo fürs Erste beendet. Ihm sei alle drei Monate ein neues exklusives Spiel versprochen worden und dies sei nicht eingehalten worden.

Xbox mischt sich in die Game-Pass-Disskussion ein

Inzwischen ist sogar der offizielle Twitter-Account des Xbox Game Pass in die Diskussion eingestiegen. Unter einem Artikel von Kotaku zu genau diesem Thema wehrt er sich gegen die Vorwürfe und weist darauf hin, dass es schließlich nicht nur Triple-A-Spiele gibt. (Quelle: Twitter)

„Sag mir, dass du dich auf AAA-Spiele beschränkst, ohne mir zu sagen, dass du dich auf AAA-Spiele beschränkst.“

Der Xbox Game Pass bleibt also ein kontroverses Thema. Die Verschiebungen von Starfield und Redfall reißen bis zum Ende des Jahres natürlich ein Loch in das Angebot. Wer Microsoft also für die exklusiven Triple-A-Spiele bezahlt, kann da schonmal ins Grübeln geraten. Gleichzeitig bietet der Game Pass natürlich auch hunderte ältere und weniger bekannte Spiele. Langeweile sollte also auch nicht zwingend aufkommen.