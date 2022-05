Ghostwire: Tokyo im Angebot – PS5-Hit bei Saturn so günstig wie noch nie

Dieses Schnäppchen dürft ihr euch nicht entgehen lassen! (Bild: Bethesda Softworks)

Das ungewöhnliche Open-World-Spiel Ghostwire: Tokyo von Tango Gameworks ("The Evil Within") bekommt ihr aktuell zum Spitzenpreis bei Saturn. Wir verraten euch, warum das Action-Adventure ein Muss für Anime- und Japan-Fans ist.

Das virtuelle Tokio heißt euch willkommen

Einmal durch die Straßen der japanischen Hauptstadt Tokio spazieren. Für viele Anime-Fans ist das ein Lebenstraum. Nun könnt ihr die Metropole zumindest in digitaler Form besuchen und zwar in Ghostwire: Tokyo.

Obwohl das Open-World-Spiel erst ein paar Monate alt ist, bekommt ihr die PS5-Version jetzt zum absoluten Spitzenpreis von 24,99 Euro bei Saturn. Auch die Deluxe Edition befindet sich derzeit im Angebot. Kostenpunkt: 39,99 Euro.

PS5 Ghostwire: Tokyo - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.05.2022 18:12 Uhr

Ein echtes Schnäppchen! Gerade im Vergleich zur digitalen Version. So kostet Ghostwire: Tokyo im PlayStation Store aktuell 69,99 Euro. Anime- und Japan-Fans sollten sich diese Chance also nicht entgehen lassen.

Worum geht es in Ghostwire: Tokyo?

In Ghostwire: Tokyo wird die japanische Millionenmetropole von Geistern und Dämonen heimgesucht. Eure Aufgabe ist es, die bösen Präsenzen zu bekämpfen, Seelen zu retten und eure Schwester aus den Fängen einer maskierten Sekte zu befreien.

Ghostwire: Tokyo | Gameplay-Trailer zum Spiel von Shinji Mikami

Das Spiel setzt dabei auf ein Open-World-Konzept und lässt euch die Wahl, ob ihr der Hauptgeschichte folgen wollt oder lieber das virtuelle Tokio frei erkundet. Die Stadt ist dabei der eigentliche Star des Spiels. So schön und detailliert habt ihr Tokio wahrscheinlich noch nie gesehen. Das müssen selbst die Yakuza-Spiele neidlos anerkennen.

Im Gegensatz zu anderen Open-World-Spielen gibt es in Ghostwire: Tokyo keine Fahrzeuge. Ihr erkundet die Stadt also ausschließlich zu Fuß. Ebenfalls ungewöhnlich: Das Kampfsystem. Obwohl das Game im Prinzip ein Ego-Shooter ist, nutzt ihr keine Schusswaffen, sondern Magie und spirituelle Kräfte. Dadurch fühlt sich das Action-Adventure angenehm frisch an.