Für den Game Pass: Kommt eine Switch-Alternative von Xbox?

Was würdet ihr von einer Handheld-Xbox halten? (Bild: spieletipps / Microsoft)

Die Nintendo Switch hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass der Markt für Handheld-Konsolen noch lange nicht tot ist. Ein Microsoft-Insider legt nun auf Twitter nahe, dass auch Xbox den Trend erkannt hat und an einem entsprechenden Handheld arbeiten könnte.

Hat Microsoft eine neue Xbox-Konsole in Planung?

Mit der Xbox Series X und der Xbox Series S hat Microsoft sowohl für Einsteiger als auch für Hardcore-Gamer eine passende Konsole im Portfolio und bietet mit dem Xbox Game Pass auch ein interessantes Gaming-Abo für Gelegenheitsspieler an.

Doch eine Zielgruppe hat Microsoft mit dem Xbox Game Pass noch nicht erschlossen: Handheld-Enthusiasten. Zwar bietet die Ultimate-Version des Xbox Game Pass auch die Möglichkeit an, Games über die Cloud mit dem Handy zu zocken, doch irgendwie fühlt sich das im Vergleich zu einem Handheld immer noch nach einer Notlösung an.

Tom Warren, Journalist bei The Verge, nutzt etwa das Steam Deck, um die Cloud-Funktion des Xbox Game Pass zu nutzen und ist sich seitdem sicher, dass auch Microsoft eine tragbare Xbox umsetzen könnte – das teilte er via Twitter mit. Daraufhin antwortete ihm Jez Corden von Windows Central mit einem kryptischen „maybe you'll get your wish“ – also übersetzt: „Vielleicht geht dein Wunsch in Erfüllung.“

Gut möglich, dass es sich dabei lediglich um einen neckischen Austausch unter Kollegen handelt. Corden ist jedoch innerhalb des Xbox-Universums gut vernetzt und hat somit eventuell eine grobe Vorstellung davon, woran Microsoft und das Xbox-Team im Moment arbeiten. Mit anderen Worten: Unter Umständen kann der kleine Einwurf des Xbox-Experten tatsächlich darauf hindeuten, dass Microsoft eine Handheld-Konsole plant, die für den Game Pass gedacht ist.

Viele Fragen bleiben offen

Weiter geht Corden nicht auf die Idee ein – die meisten Fragen bleiben also offen. So steht etwa im Raum, ob es sich um einen Handheld handeln würde, der lediglich zum Streamen der Xbox-Spiele via Internet genutzt werden könnte, oder aber die Spiele nativ auf der Konsole berechnet werden würden.

Genau dieser Punkt dürfte dann auch große Auswirkungen auf die Größe und den Preis der Xbox-Switch haben. Während ein reiner Streaming-Handheld durchaus günstig und kompakt sein dürfte, würden die Kosten und die Größe des Gerätes stark mit dem Leistungszuwachs ansteigen. Das zeigt sich auch in einem direkten Größenvergleich zwischen der Nintendo Switch und dem Steam Deck.

Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass Xbox demnächst seinen eigenen Handheld vorstellen wird – für viele Spieler wäre die Taschen-Xbox jedoch wahrscheinlich genau das Richtige.