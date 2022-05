Der Herr der Ringe: Gollum – Daedalic rückt endlich den Release-Termin raus

Der Herr der Ringe: Gollum – Cinematic Trailer

Das bald erscheinende Der Herr der Ringe: Gollum wird ungewohnt düster. Nachdem bereits bekannt war, dass ihr ab Herbst in die Rolle des zwielichtigen Gollums schlüpfen dürft, verrät Daedalic Entertainment nun endlich das genaue Release-Datum.

Update vom 24. Mai - 17:15 Uhr:

Daedalic Entertainment und Nacon lassen endlich die Katze aus dem Sack. Der Herr der Ringe: Gollum wird voraussichtlich am 1. September 2022 für PC und Konsolen erscheinen. Während Spielende auf PS5, PS4, Xbox Series X|S sowie Xbox One im düsteren Stealth-Spiel losschleichen können, müssen sich Switch-Spieler noch gedulden.

Für Besitzer der Nintendo-Konsole geht es erst später im Jahr los. Einen genauen Termin nennt der Entwickler nicht.

Originalmeldung:

Wie spielt sich das neue "Der Herr der Ringe"-Spiel?

Während den Daedalic Days zeigt der deutsche Entwickler erstmals Gameplay zu The Lord of The Rings: Gollum. Der neue Trailer zeigt ein Level in Mordor, in dem der Protagonist Gollum vor den grausamen Orks flieht.

Auch wenn sich viele Designs von der erfolgreichen Film-Trilogie unterscheiden, dürften sich Fans in den düsteren Orkfestungen sofort heimisch fühlen. Eine dunkle Höhle voller Spinnweben lässt außerdem auf einen Auftritt der Riesenspinne Kankra hoffen. Gollum selbst ist kein besonders fähiger Kämpfer. Der Trailer zeigt darum, wie er durch die Gänge schleicht und versucht, nicht entdeckt zu werden. Die Produktseite auf Steam verrät jedoch, dass er nicht komplett wehrlos ist. So kann er ahnungslose Gegner meucheln, sobald sich eine Gelegenheit bietet.

The Lord of The Rings: Gollum - Gameplay-Trailer zeigt das düstere Mordor

Auch Gollums gespaltene Persönlichkeit soll einen Einfluss auf das Gameplay haben. Der neue Trailer zeigt davon noch nichts. Zum Schluss meldet jedoch noch einmal der dunkle Herrscher Sauron persönlich zu Wort. Das Action-Adventure will eine Geschichte erzählen, über die bisher nur wenig bekannt ist. So soll Gollums Zeit als Sklave Saurons bis zu seinem Aufenthalt bei den Elben von Düsterwald näher beleuchtet werden.

Während Daedalic Entertainment an dem Action-Adventure arbeitet, beleben Fans gerade eines der besten "Der Herr der Ringe"-Spiele mit einem Remake wieder. Das Projekt hat vor einigen Monaten ebenfalls einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Wenn ihr mehr kämpfen und weniger schleichen wollt, können wir euch Mittelerde: Schatten des Krieges empfehlen:

Daedalic Entertainment zeigt in einem neuen Trailer Gameplay für The Lord of The Rings: Gollum. Freut ihr euch auf das düstere Action-Adventure?