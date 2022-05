Metal Gear: Kult-Spiel feiert Comeback dank Meme

In Metal Gear Rising: Revengeance werdet ihr zum Cyborg-Ninja. (Bild: Konami)

Das spektakuläre Schnetzel-Spiel Metal Gear Rising: Revengeance feiert aktuell ein kleines Comeback. Der Grund dafür ist aber ziemlich ungewöhnlich. Die steigende Popularität des Kult-Spiels hängt nämlich mit einem bestimmten Meme zusammen.

Meme boosted die Spielerzahlen um 1.000 Prozent

Die beliebte Metal-Gear-Reihe hat 2013 mit Metal Gear Rising: Revengeance einen actiongeladenen Ableger erhalten, der den Stealth-Aspekt über Bord wirft und den Fokus stattdessen auf spektakuläre Kämpfe und irre Boss-Fights legt.

Das Ergebnis kam der Presse und den Spielern ziemlich gut an, war aber kein überragender Erfolg aus kommerzieller Sicht. Sei es drum: Die pausenlose Action und der treibende Soundtrack verhalfen Metal Gear Rising: Revengeance im Laufe der Jahre zum Kultstatus.

METAL GEAR RISING_ REVENGEANCE (Extended Trailer)

Und während sich langsam das 10. Jubiläum anbahnt, feiert das Spiel bereits in diesem Jahr ein interessantes Comeback auf Steam. Verantwortlich ist dafür ein bestimmtes Meme, das im Netz seit einigen Wochen sein Unwesen treibt und das Interesse an dem Spiel nachweislich ankurbelt.

Festgehalten wurde diese Entwicklung vom Twitter-User PlayTracker. So haben die durchschnittlichen Spielerzahlen von Metal Gear Rising: Revengeance um beeindruckende 1.000 Prozent zugelegt.

Was hat es mit dem Metal-Gear-Meme auf sich?

Auch auf Steam Charts lässt sich diese Entwicklung nachverfolgen. Während sich die Spielerzahlen im vergangenen Jahr zwischen 120 und 180 Usern bewegt haben, sind es nun zwischen 1.000 und 2.000 User im Schnitt (Quelle: Steam Charts).

Das sind natürlich keine rekordverdächtigen Werte, wenn man Metal Gear Rising: Revengeance mit anderen populären Spielen vergleicht, aber im kleinen Rahmen betrachtet, ist so eine Steigerung ziemlich beeindruckend. Vor allem wenn man den Hintergrund bedenkt.

Apropos Hintergrund, wenn ihr euch für das besagte Meme interessiert, dann können wir euch die Seite Know Your Meme empfehlen. Dort wird das Meme mit Antagonist Jetstream Sam ausführlich erklärt und vielleicht weckt das ja ebenfalls euer Interesse an dem Spiel.