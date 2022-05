Skyrim, Die Sims & mehr: 13 Spiele, in denen ihr schlimmer als der Teufel seid

Manchmal seid ihr einfach herzlos. (Bild. Bethesda Softworks / Getty Images – photosynthesis)

*Oftmals nehmen wir in Videospielen die Rolle des guten Samariters ein, der die Welt wieder in Ordnung bringen soll. Doch in manchen Games dürfen wir auch unserer bösen Seite so richtig freien Lauf lassen – und genau das habt ihr in den folgenden 13 Spielen getan und uns eure Geschichten erzählt.

Einfach mal so richtig Assi sein

Spielt ihr in Games wirklich immer den Ritter in der strahlenden weißen Rüstung? Wahrscheinlich nicht. Videospiele erlauben es uns, auch mal unsere böse Ader auszuleben und damit die digitale Welt um uns herum ins Chaos zu stürzen – oder zumindest ein paar NPCs das Leben etwas schwerer zu machen.

Wir wollten auf Facebook von euch wissen, in welchen Spielen ihr mal so richtig böse wart, was ihr angestellt habt – und vor allem, warum? Hunderte Antworten haben uns erreicht, in denen ihr uns eure Vergehen haarklein geschildert habt. Einige davon waren kaum die Rede wert, andere hingegen waren nahezu teuflisch.

In unserer Bilderstrecke haben wir 13 der besten Antworten zusammengetragen: