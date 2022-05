Hochgelobte Sci-Fi-Simulation begeistert die Steam-Spieler

Hardspace: Shipbreaker – PC-Launch-Trailer

Aktuell residiert die gefeierte Weltraum-Simulation Hardspace: Shipbreaker in den Steam-Charts und glänzt mit einem rasanten Spieleranstieg. Grund dafür ist der finale Release des Sci-Fi-Games, der mit einem dicken Rabatt daherkommt. Im Spiel habt ihr die Aufgabe alte Raumschiffe auseinanderzunehmen, um an deren wertvolle Ressourcen zu kommen. Das kommt bei den Steam-Spielern gut an.

Weltraum-Simulation wird zum Steam-Hit

Für Kenner dürfte die von der Presse hochgelobte und sogar preisgekrönte Simulation Hardspace: Shipbreaker nicht neu sein. Die besondere Weltraum-Sandbox ist bereits seit fast zwei Jahren im Early Access auf Steam verfügbar.

Doch seit dem 24. Mai ist das Raumschiff-Abwrack-Game in seiner finalen Release-Version erhältlich. Mit Veröffentlichung wartet ein attraktiver Rabatt von 25 Prozent auf euch. Dieser Umstand dürfte für den aktuellen Erfolg in den Topsellern mitverantwortlich sein (Quelle: Steam).

Hardspace: Shipbreaker auf Steam

Die momentanen Spielerzahlen sprechen auch für sich. Die Webseite Steamcharts zeigt Hardspace: Shipbreaker unter den trendenden Spielen der Plattform von Valve (Quelle: Steamcharts).

Und die PC-Spieler haben zum großen Teil nur lobende Worte für die Simulation. Für viele ist es die perfekte Mischung aus Entspannung und Chaos. Für Sci-Fi-Fans und Freunde von Arbeitssimulatoren sei Hardspace: Shipbreaker ein Muss.

Lust auf weitere Simulatoren, in denen ihr anpacken müsst? Bitteschön:

Worum geht es genau in Hardspace: Shipbreaker?

Im Science-Fiction-Abenteuer müsst ihr als Abwracker der Arbeiterklasse gefährliche und beschädigte Raumschiffe Stück für Stück auseinandernehmen, um eure Schulden bei eurem Arbeitgeber abzustottern.

Das Spiel bietet Next-Gen-Physik und mithilfe von ausgeklügelten Demolierungssystemen scannt, zerschneidet und zerlegt ihr die riesigen Raumschiffe.

Hardspace: Shipbreaker bietet drei spannende Spielmodi: Eine fesselnde Kampagne, einen freien Modus und sogar den Race-Modus, bei dem ihr euch gegen die Zeit und andere Spieler beweisen könnt.

