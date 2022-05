Days of Play bei Saturn: PS5- und PS4-Spiele & Zubehör zu Knallerpreisen

Die Days of Play sind wieder da! Mit im Angebot ist unter anderem das PS5-Spiel Ghostwire: Tokyo. (Bildquelle: Bethesda)

Sony hat ab heute wieder die Days of Play am Start, Saturn mischt mit und reduziert viele Gaming-Produkte wie Spiele, Controller, Kopfhörer und PSVR-Startersets teilweise stark. Wir haben Preise verglichen und verraten euch, welche Deals sich wirklich lohnen.

Days of Play: PS4- & PS5-Games stark reduziert bei Saturn

Saturn lässt sich nicht lumpen und mischt beim Days-of-Play-Sale mit, der heute im PlayStation-Store gestartet ist. So setzt der Online-Shop bei zahlreichen Produkten von Sony den Rotstift an und reduziert unter anderem DualSense-Controller in verschiedenen Farben, einen speziell für die PS5 entwickelten Over-Ear-Kopfhörer und ein PSVR-Starterset stark. Auch viele PS4- und PS5-Spiele, wie zum Beispiel Ghostwire: Tokyo, Marvel's Spider-Man und The Last of Us 2 sind mit dabei.

Ihr könnt zwar noch bis zum 08. Juni 2022 shoppen, solltet euch bei Interesse allerdings nicht allzu viel Zeit lassen, da einige beliebte Produkte auch schon vorab ausverkauft sein können. Tipp: Bei einem Warenwert von unter 59 Euro werden Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro fällig. Das könnt ihr umgehen, indem ihr entweder mehrere Produkte bestellt oder direkt in eine Saturn-Filiale in eurer Nähe verschicken lasst und sie persönlich abholt.

Das sind die besten Deals der PlayStation-Aktion

Wir haben uns die Preise der „Days of Play“-Angebote bei Saturn genauer angesehen und Preise verglichen. Tatsächlich kann man einige gute Schnäppchen finden. Folgend präsentieren wir euch die Knaller-Deals der Aktion.

Sony DualSense Wireless-Controller Statt 69,99 Euro UVP: Weißer Sony DualSense-Controller für die PS5 mit adaptiven Triggern. Alle Farben im Angebot. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.05.2022 19:21 Uhr

Sony Pulse 3D Over-ear Gaming-Headset Statt 99,99 Euro UVP: On-Ear-Kopfhörer von Sony, die speziell für die PS5 entwickelt wurden. Mit 2 Mikrofonen, Mikrofon-Stummschaltung, Rauschunterdrückung & bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.05.2022 19:30 Uhr

Sony PSVR-Starter-Pack Statt 299,99 Euro UVP: PlayStation VR-Headset mit Kamera, Kamera-Adapter für PS5, Gutscheincode für das Spiel VR-Worlds & Stereokopfhörern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.05.2022 19:27 Uhr

Sackboy: A Big Adventure - [PlayStation 5] Statt 69,99 Euro UVP: Begleite Sackboy auf einem epischen 3D-Plattforming-Abenteuer. Genre: Jump'n'Run. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.05.2022 19:32 Uhr

Deathloop - [PlayStation 5] Statt 29,99 Euro UVP: Neuestes Game von den Dishonored-Entwicklern. Für die PlayStation 5. Genre: First-Person-Action-Adventure Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.05.2022 19:31 Uhr

Ghostwire: Tokyo - [PlayStation 5] Statt 69,99 Euro UVP: Rettet ein detailreiches Tokio vor übernatürlichen Mächten in diesem Open-World Game. Genre: Action-Adventure Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.05.2022 19:29 Uhr

Marvel's Spider-Man - [PlayStation 4] Statt 44,99 Euro UVP: Schwinge dich mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft durch New York und bekämpfe Verbrecher. Genre: Action-Adventure. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.05.2022 19:31 Uhr

The Last of Us Part II - [PlayStation 4] Statt 44,99 Euro UVP: Erlebe die atemberaubende Fortsetzung der Geschichte um Ellie und Joel in einer postapokalyptischen Welt. Genre: Action-Adventure. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.05.2022 19:24 Uhr

Ghost of Tsushima Statt 59,99 Euro UVP: Rettet Thsushima vor der Eroberung des mongolischen Kriegsherren Khotun Khan. Bildgewaltiges Helden-Epos der Extraklasse. Genre: Action-Adventure. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.05.2022 19:25 Uhr

