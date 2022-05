Erfolgreicher als GTA 5: V Rising zieht massenhaft Steam-Spieler an

Das Survival-Spiel V Rising vermeldet beeindruckende Zahlen. (Bild: Stunlock Studios & GettyImages/hernan4429)

Nach Vampire Survivors und Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, erobert jetzt ein neues Vampir-Spiel die Herzen der Steam-Community. Die Rede ist von V Rising! Das neue Survival-Spiel bietet dabei nicht nur einen interessanten Genre-Mix, sondern ist zeitweise sogar erfolgreicher als Grand Theft Auto 5.

Update vom 25.05.2022:

V Rising entwickelt sich zum Mega-Erfolg

Das Early-Access-Spiel V Rising entwickelt sich zum Überflieger! Obwohl das Survival-Spiel erst seit dem 17.05.2022 auf Steam erhältlich ist, hat es sich bereits über eine Million Mal verkauft.

Und auch die aktiven Spielerzahlen sind beeindruckend! Zwischenzeitlich konnte das Vampir-Spiel sogar Dauerbrenner GTA 5 übertreffen. Laut Steam Charts spielen aktuell um die 95.000 User das Game.

Ursprüngliche Meldung vom 18.05.2022:

Early-Access-Spiel begeistert Steam

Am 17. Mai 2022 ist das Survival-Spiel V Rising in die Early-Access-Phase auf Steam gestartet. Keine 24 Stunden später ist es bereits ein globaler Topseller, der aktuell mehr als 30.000 aktive User zählt (Quelle: Steamcharts).

Was erwartet euch mit V Rising? Kurz gesagt: Eine wilde Mischung aus Hack and Slay, Aufbau-Simulation und Survival-Elementen. Wahlweise PvE oder aber auch PvP.

V Rising Early Access Launch Trailer

Als gefallener Vampir erwacht ihr nach einer Ewigkeit in eurem Sarg. Kraftlos und ohne anständiges Schloss. Das muss sich ändern! Also sucht ihr in der Open World nach Nahrung und Ressourcen, um euch im Anschluss ein angemessenes Anwesen zu errichten.

Dabei müsst ihr stets auf die Tageszeit achten, denn egal wie mächtig ihr im Spielverlauf werdet, die Sonne verwandelt euch in einen tristen Haufen Asche. Ein Großteil des Gameplays besteht also daraus abzuschätzen, wie lange ihr euch außerhalb eurer schützenden Behausung noch bewegen könnt.

Habt ihr euch indessen dazu entschieden einen PvP-Server auszuwählen, müsst ihr jederzeit damit rechnen, dass feindliche Mitspieler euch und euer Schloss angreifen. Hier bietet es sich laut Steam-Community an, dass ihr den PvP-Modus nur mit ein paar Freunden spielt, da ihr online ansonsten schnell den Kürzeren zieht.

Looten & Leveln: Die richtige Ausrüstung ist essentiell für das Überleben in V Rising. (Bild: Stunlock Studios)

Wer steckt hinter dem Steam-Hit?

V Rising ist das erste kostenpflichtige Spiel von Entwickler Stunlock Studios, die in der Vergangenheit unter anderem das F2P-MOBA Battlerite entwickelt haben.

Mit V Rising probiert sich das Studio neu aus und der Community gefällt das Ergebnis. So vergeben mehr als 1.800 Steam-User im Schnitt ein sehr positives Fazit.

V Rising könnt ihr ab sofort auf Steam erwerben. Kostenpunkt: 19,99 Euro.