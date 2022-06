Vergesst CoD! Ballert lieber diese 11 guten Shooter-Alternativen!

Bulletstorm wollte von Anfang an einer der besten CoD-Alternativen sein. Und die Rechnung ging voll auf, wie auch bei allen anderen Shootern in dieser Liste!

CoD-müde? Ja, das kennen wir auch. Dieses ständige Camouflage. Diese Helden, die sich viel zu ernst nehmen. Diese öden Multiplayer-Matches. Gibt es nichts Besseres dort draußen? Jupp, wir haben gleich elf gute Shooter-Alternativen für euch im Gepäck.

Hör mir auf mit CoD! Gebt mir mal einen anderen Shooter!

Tempos stehen stellvertretend für Taschentücher. Niemand auf dieser Welt benutzt eine Suchmaschine, man googelt! Und wenn es um Shooter geht, dauert es keine Millisekunden, bis der Begriff Call of Duty fällt. Das muss aufhören, zumindest für eine Weile. Falls ihr also nach etwas Abwechslung sucht, würden wir euch raten, einen Blick in die untere Bilderstrecke zu werfen. Man munkelt, dass sich dort die besten Spiele gegen CoD-Müdigkeit befinden.

Von Dusk bis Bulletstorm, von Serious Sam bis Wolfenstein – wir hoffen, dass wir euch mit diesen Shooter-Alternativen etwas Inspiration verschaffen konnten. Und wenn ihr mit der gesamten Bilderstrecke durch seid, dann kann man ruhig wieder bei CoD vorbeischauen und prüfen, ob sich etwas Überraschendes getan hat.