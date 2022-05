Battlefield 2042: EA wirft nach 7 Monaten das Handtuch

Der Hazard-Zone-Modus war ein Herzstück von Battlefield 2042. Jetzt stellt Dice die Entwicklung ein. (Bild: EA)

Battlefield 2042 ist nach wie vor eine Baustelle und die meisten Spieler haben den desolaten Shooter längst aufgegeben. Jetzt folgt der nächste Schock: DICE stellt die Arbeiten am Hazard-Zone-Modus ein. Damit wird ein Drittel des Spiels einfach fallengelassen.

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht

Ist Battlefield 2042 noch zu retten? Die meisten Spieler würden diese Frage wohl verneinen. Und die jüngsten Entwicklungen sprechen für diesen Eindruck. So stellt Entwickler DICE jetzt die Arbeiten am sogenannten Hazard-Zone-Modus ein.

Mit Hazard Zone wollte DICE das Battle-Royale-Genre etwas aufmischen. Der folgende Trailer stellt den Modus eindrucksvoll vor:

Battlefield 2042 Hazard Zone Official Trailer

Der Modus wird zwar nach wie vor spielbar bleiben, aber es erscheinen keine neuen Updates und zusätzlicher Content mehr. Umso tragischer ist diese Entscheidung, wenn man bedenkt, dass der Modus ein Drittel des gesamten Spiels ausmacht.

Season 1 startet in diesem Sommer

Es gibt aber auch einen Silberstreifen am Horizont. DICE hat eine Roadmap veröffentlicht, die die weitere Entwicklung des Spiels festhält. So plant der Entwickler innerhalb der nächsten drei Monate unter anderem eine neue Map, einen neuen Spezialisten und diverse neue Waffen in das angeschlagene Spiel zu integrieren.

Die Roadmap verspricht viele Neuerungen für Battlefield 2042. (Bild: EA)

Darüber hinaus wird es mit Season 1 auch wöchentliche Missionen, einen Battle Pass und noch vielmehr geben. Vorausgesetzt DICE hält sich diesmal an die Veröffentlichung. Denn Season 1 sollte ursprünglich bereits Anfang des Jahres an den Start gehen und wurde dann kurzfristig auf Sommer 2022 verschoben.

Season 2 soll dann im Herbst diesen Jahres veröffentlicht werden. Über diese Season ist allerdings noch nicht viel bekannt.

Das Feedback auf Twitter ist jedenfalls weitestgehend einstimmig. Vielen Fans kommt das Update zu spät und entsprechend unzufrieden reagieren viele Twitter-User auf die Roadmap.