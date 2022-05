Ein umstrittenes Diablo-Spinoff steht im Mittelpunkt der kommenden Releases.

Während draußen der Sommer schon vorzeitig regiert, wird es in der nächsten Woche einerseits ziemlich kalt, andererseits aber auch verdammt höllisch. Alternativ aber auch ein kleines bisschen gruselig.

Snowrunner | 31. Mai

PS5 / Xbox Series X

Mit schweren Fahrzeugen durch den tiefsten Schlamm und dichten Schnee: In Snowrunner müsst ihr als Transportfahrer so einige Hindernisse überwinden, um bestimmte Lieferungen von A nach B zu bringen. Dabei könnt ihr auf über 40 verschiedene Fahrzeuge zurückgreifen, diese technisch den jeweiligen Witterungsbedingungen anpassen und mit Erweiterungen versehen.

SnowRunner - [Playstation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2022 08:49 Uhr

Bei den jeweiligen Missionen dürft ihr entweder alleine losziehen oder ihr stürzt euch in den Koop-Modus. Hier können bis zu vier Spieler zusammenarbeiten, um die teils recht schwierigen Missionen zu absolvieren. Schließlich kann es in Snowrunner jederzeit passieren, dass das eigene Fahrzeug stecken bleibt und dann ist guter Rat teuer.

Neu ist der Release von Snowrunner an und für sich nicht, denn das Spiel ist schon seit 2020 erhältlich. Jetzt aber bringt Entwickler Saber Interactive die Transportsimulation auch auf die PlayStation 5 und Xbox Series X/S mit technischen Verbesserungen. Spieler, die bereits die PS4- oder Xbox-One-Version besitzen, erhalten das Next-Gen-Upgrade kostenlos.

Leap | 1. Juni

PC

In Leap stürzt ihr euch mit bis zu 59 weiteren Spielern in Mehrspieler-Gefechte, die vor allem eines sind: Ziemlich schnell. Die Spielgeschwindigkeit des Ego-Shooters ist nämlich vergleichsweise hoch. Das gilt insbesondere für die Fortbewegungsmöglichkeiten: Mit Enterhaken, Jetpack oder Hoverboard geht es rasant von Punkt zu Punkt.

Im Kampf selbst verlasst ihr euch dann auf zahlreiche verschiedene Waffen und besondere Fähigkeiten. So könnt ihr etwa einen Orbitallaser aktivieren oder ein Schild aufstellen, um euch vor ankommenden Schüssen zu bewahren.

Am 1. Juni findet der Release von Leap erst einmal nur für den PC im Early-Access-Programm bei Steam statt. Eine Umsetzung für die PlayStation 4 und PlayStation 5 ist bereits angekündigt, aber noch ohne Termin.

Silt | 1. Juni

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Silt sieht auf den ersten Blick aus wie eine Art Limbo, aber mit einem Unterwasser-Setting. Als Taucher erkundet ihr in dem Indie-Adventure einen tiefen Ozean voller Geheimnisse und einigen furchterregenden Wesen, die unter Umständen nicht immer freundlich gesinnt sind.

Optisch setzt Silt auf einen monochromatischen Stil, der auf Skizzen des Künstlers Mr. Mead basiert. Das sorgt zumindest im Trailer für eine unangenehm düstere Atmosphäre.

Wenn ihr Lust auf Silt habt, dann kommt ihr zum Release auf allen Plattformen zu eurem Vergnügen. Das Adventure erscheint für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen, sowie für die Nintendo Switch.

Diablo Immortal | 2. Juni

PC / Android / iOS

Diablo Immortal wurde einst auf der Blizzcon 2018 als Mobile Ableger der Action-Rollenspiel-Reihe angekündigt - und musste mit zahlreicher Kritik von den Fans leben. Jetzt steht der Release bevor, der sogar um den PC als Plattform erweitert wurde.

Spielerisch schlüpft ihr auch in Diablo Immortal in die Haut einer von sechs Klassen (Barbar, Dämonenjäger, Mönch, Zauberin, Totenbeschwörer oder Kreuzritter) und macht Jagd auf immer bessere Beute. Dafür stehen euch zahlreiche Gebiete und Dungeons zur Verfügung, bei denen ihr entweder alleine oder im Koop-Modus gegen die dämonischen Monster loszieht.

Der Release von Diablo Immortal findet als Free2Play-Spiel für Android und iOS statt. Außerdem erscheint am selben Tag auch eine Umsetzung für den PC.

Ob ihr in der nächsten Woche ins tiefe Nass steigt, per Schwertransport Waren ausliefert oder das neue Diablo ausprobiert: Die sieben Tage bieten zumindest genretechnisch ordentlich Abwechslung. Auch wenn das Sommerloch so langsam naht.