Stardew Valley trifft Wilden Westen: Steam-Spieler lieben neues RPG

Ein neues Steam-RPG lässt euch eine Farm in der Wüste aufbauen. Die Spieler katapultieren es in die Topseller. (Bildquelle: Valve/ Pathea Games)

Ein neues Rollenspiel auf Steam schickt euch in eine Wüste voller Abenteuer. My Time At Sandrock vereint Elemente aus Stardew Valley mit vielen eigenen Ideen. Trotz Early Access können die Fans nicht genug davon haben und bescheren dem Spiel einen Top-Platz in den Verkaufs-Charts.

My Time at Sandrock stürmt die Steam-Topseller

Ihr seid ein junger Handwerker, der in eine Stadt mitten in der Wüste zieht, um eine heruntergekommene Werkstatt wieder auf Vordermann zu bringen. Genau das ist die Geschichte hinter My Time At Sandrock. Bei der Steam-Community kommt das neue Rollenspiel schon so gut an, dass es den fünften Platz in den Verkaufs-Charts erreicht. (Quelle: Steam)

Wie schon im Vorgänger My Time At Portia gibt es auch in My Time At Sandrock wieder viel zu erkunden. Euch erwarten Ruinen mit wertvollen Relikten, die allerdings auch von Monstern bewacht werden. Wer Spiele wie Stardew Valley liebt, kann sich außerdem auf die über 30 verschiedenen Stadtbewohner freuen, mit denen sich der Handwerker anfreunden kann. In der öden Prärie könnt ihr sogar eine eigene Farm anlegen. Ein umfangreicher Skill-Baum lässt euch entscheiden, worauf ihr euren Fokus legen wollt.

My Time at Sandrock: Launch-Trailer zum Abenteuer-RPG

Neues Steam-RPG für Stardew-Valley-Fans

Aktuell befindet sich My Time At Sandrock noch im Early Acess. Das heißt, dass viele Elemente des Spiels, wie etwa die Hauptgeschichte, aktuell noch nicht vollständig im Spiel enthalten sind. Im kommenden Jahr soll das nachgeholt werden. Zusätzlich sollen die Welt erweitert und auch allgemein Ecken und Kanten des Spiels abgerundet werden.

Bei den Spielern kommt My Time At Sandrock bereits gut an. Aktuell geben 79 Prozent der Rezensionen dem Spiel einen Daumen nach oben. Aus den Bewertungen lässt sich herauslesen, dass die Community vor allem von der Atmosphäre des Spiels begeistert ist. Allerdings müssen einige Spieler auch mit technischen Problemen kämpfen. (Quelle: My Time At Sandrock auf Steam)

Stardew Valley gibt es für die Switch. Hier könnt ihr es auch auf Amazon ansehen: