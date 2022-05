Dragon Quest: Nächster Teil kündigt sich mit geheimnisvollem Trailer an

Dragon Quest Treasures Teaser Trailer

Die traditionsreiche Dragon-Quest-Reihe hat Geburtstag! Passend zum 35. Jubiläum hat Publisher Square Enix jetzt einen neuen Trailer zu Dragon Quest Treasures veröffentlicht. Wir verraten euch, was es mit dem Prequel zu Dragon Quest 11 auf sich hat.

Dragon Quest hat Geburtstag und zeigt die Zukunft der Reihe

Wer sich für japanische Rollenspiele interessiert, der kommt an den Dragon-Quest-Spielen nicht vorbei. Seit nunmehr 35 Jahren begeistern die JRPGs unzählige Fans auf der ganzen Welt. Um den Geburtstag der Reihe, Teil 1 erschien am 27. Mai 1986, entsprechend zu feiern, hat Publisher Square Enix jetzt einen neuen Trailer für das kommende Rollenspiel Dragon Quest Treasures veröffentlicht.

Der Trailer ist bewusst kurz gehalten, da Square Enix plant, das Spiel im Juni 2022 näher vorzustellen. Dennoch sind bereits diverse Informationen zu dem Spin-Off bekannt.

So handelt es sich bei Dragon Quest Treasures um ein Prequel zu Dragon Quest 11 aus dem Jahr 2017. Deutlich wird das es an den beiden Protagonisten: Dem Geschwisterpaar Erik und Mida. Beide Figuren kennen Fans bereits aus dem elften Teil der Reihe. Allerdings sind Erik und Mida in Dragon Quest Treasures noch Kinder.

Da es sich hierbei um keinen Hauptteil handelt, wird das neue Rollenspiel laut Square Enix auch weniger traditionell ausfallen. Was damit genau gemeint ist, bleibt indessen offen. Und noch etwas ist unklar: Bisher hat der Publisher nicht verraten für welche Konsole das Spiel erscheinen soll.

Was müsst ihr über Dragon Quest wissen?

Die Marke Dragon Quest gehört zu den bekanntesten Rollenspielen aus Japan und genießt vor allem in der eigenen Heimat ein großes Ansehen. So ist Dragon Quest zum Beispiel beliebter als Final Fantasy.

Aber auch im Rest der Welt hat sich die Reihe inzwischen etabliert. Möglich gemacht hat das vor allem Dragon Quest 8: Die Reise des verwunschenen Königs, welches 2006 für die PlayStation 2 und später auch für Nintendo 3DS erschien.

Dragon Quest 8 Trailer - PS2

Das Rollenspiel war ein kommerzieller Erfolg und erhielt weltweit gute Kritiken – 89 Prozent auf Metacritic. Daraufhin wurden auch die Vorgänger als Remakes im Westen veröffentlicht.