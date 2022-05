Switch Online: Nintendo fügt drei neue Gratis-Spiele zum Abo hinzu

Nintendo spendiert Switch-Online-Abonnenten drei neue Gratis-Games. (Bildquelle: GIGA / Deagreez, Getty Images)

Nintendo hat die Spiele-Bibliothek für den Switch-Online-Service aufgestockt. Abonnenten können sich ab sofort über drei neue Gratis-Games freuen. Die Spiele-Klassiker sind ursprünglich für die NES- und SNES-Konsolen erschienen und nun auch auf der Nintendo Switch spielbar.

Switch-Online-Abonnenten können sich über drei Neuzugänge für ihre Retro-Spiele-Bibliothek freuen. Nintendo hat heute die Spiele-Klassiker Congo's Caper, Pinball und Rival Turf zu dem Angebot hinzugefügt.

Switch Online: 3 neue Klassiker für Retro-Fans

Mit den drei neuen Spielen baut Nintendo das Angebot an Retro-Spielen für den Switch-Online-Service weiter aus. Während Pinball ursprünglich 1984 für das Nintendo Entertainment System releast worden ist, erschienen das Jump'n'Run-Abenteuer Congo's Caper und das Beat 'em Up Rival Turf im Jahr 1992 für den Super Nintendo.

Die Ankündigung hat auf Twitter für gemischte Reaktionen gesorgt. Einige Fans freuen sich über die Spiele und die Tatsache, dass Nintendo die Retro-Auswahl vergrößert. Andere hingegen hätten sich lieber bekanntere Games gewünscht. Viele Kommentatoren nennen Klassiker wie Terranigma, Chrono Trigger oder Chip 'n Dale Rescue Rangers als Wunschspiele für das nächste Mal.

Switch 2: Wann wagt Nintendo den nächsten Schritt?

Während Nintendo also weiter an dem Retro-Angebot für Switch Online schraubt, fragen sich viele Abonnenten sicherlich auch, wann der nächste Konsolenschritt erfolgen wird. Zum ersten Mal in ihrem Lebenszyklus scheint der Markt für die Nintendo Switch gesättigt zu sein. Die Konsole musste zuletzt rückläufige Verkaufszahlen verbuchen.

Ampere Analytics hat die Lage rund um die Nintendo Switch einmal genauer untersucht. Das Unternehmen kam zu dem Schluss, dass frühestens 2024 mit einer Nintendo Switch 2 zu rechnen sei. Bis dahin werden sich Fans hoffentlich noch über viele weitere Gratis-Retro-Games freuen können. (Quelle: GIGA)

In unserem Video zeigen wir euch die besten Zubehörartikel für die Nintendo Switch: