Epic verschenkt gerade die komplette BioShock-Trilogie. (Bild: 2K Games)

Epic haut gerade einen Knaller nach dem anderen raus. In der letzten Woche konnten alle PC-Spieler Borderlands 3 kostenlos abstauben – diese Woche gibt es die komplette BioShock-Trilogie gratis.

Epic Games: Komplette BioShock-Trilogie für umme

Kurz vorm Wochenende haut Epic Games wieder einen echten Knaller raus – und zwar gratis und in dreifacher Ausführung! Denn aktuell können sich PC-Spieler im Online-Shop der Steam-Alternative die BioShock-Collection kostenlos sichern. Die Sammlung beinhaltet die beiden Remastered-Versionen der ersten beiden Teile sowie die Complete-Edition von BioShock: Infinite, die neben dem Hauptspiel auch die beiden DLCs Seebestattung Episode 1 & 2 enthält.

BioShock: The Collection gratis im Epic Games Store abstauben

Die drei Shooter aus dem Hause 2K setzen in Sachen Gameplay zwar keine neuen Maßstäbe, können dafür aber mit ihrer dichten Atmosphäre und spannenden Geschichten begeistern. Während sich die Spieler in den ersten beiden Teilen der Reihe in unterschiedlichen Rollen ihren Weg durch die dystopische und dennoch wunderschöne Unterwasserstadt Rapture bahnen, machen sie sich in BioShock: Infinite als Privatdetektiv auf die Suche nach einem mysteriösen Mädchen in einer Stadt weit über den Wolken.

Wie stark hat sich die Grafik der Remastered-Version im Vergleich zum Original verbessert? Im Video sehr ihr den direkten Vergleich:

Neben klassischen Schusswaffen können die Spieler auch auf ein Repertoire an besonderen Fähigkeiten (Kräfte / Plasmide) zurückgreifen. Darunter etwa die Gaben, Blitze zu verschießen, Gegner mühelos durch die Luft zu schleudern oder sie mit einem Fingerschnippen in Brand zu setzen.

Ihr merkt schon, in den Kämpfen geht es alles andere als zimperlich zu, was unter anderem dafür gesorgt haben dürfte, dass alle drei Spiele eine USK-Freigabe ab 18 Jahren erhalten haben.

Wer sich BioShock bislang hat entgehen lassen, sollte die Shooter-Reihe nun auf jeden Fall nachholen. Spätestens jetzt gibt es auch keine Ausrede mehr. BioShock: The Collection wird über den Epic Games Store noch bis zum 2. Juni 2022 um 17:00 Uhr gratis angeboten. Danach wechselt das Angebot wieder.

Nächstes Gratis-Spiel ist ein Geheimnis

Wie schon bei Borderlands 3 und der BioShock: Collection macht Epic Games auch aus dem nächsten Gratis-Spiel ein Geheimnis und verrät erst zum Startschuss der nächsten Gratis-Aktion, welches Spiel die Nutzer kostenlos abstauben können.

Das kann durchaus ein gutes Zeichen sein. Schließlich hat Epic Games dann oftmals einen echten Knaller im Gepäck. In der Vergangenheit wurde etwa auch schon GTA 5 auf diese Weise verschenkt.

Was sich jedoch das nächste Mal im Präsentkorb befindet, können wir jetzt noch nicht erahnen. Wir lassen es euch jedoch wissen, sobald die nächste Aktion gestartet ist.