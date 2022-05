Premium bei PS Plus: Etliche Spieler können sich das Geld sparen

Viele Retro-Fans können sich das Geld für Premium sparen. Bild: Team17

Hierzulande müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis das neue PlayStation Plus an den Start steht. In Asien ist der Service allerdings schon aktiv und erlaubt einen Blick auf das Abonnement. Wie es aussieht, können sich auch PS1-Fans auf Klassiker freuen, ohne Premium kaufen zu müssen.

PS Plus: Einige Spiele können auch einzeln erworben werden

Sony hat den Service PS Plus komplett umgekrempelt. Ab dem 23. Juni 2022 könnt ihr aus drei Stufen wählen: Essential, Extra und Premium. In der Premium-Option sind unter anderem zahlreiche PlayStation-Klassiker für die PS1 enthalten.

Im malaysischen PlayStation Store sind ein paar dieser Spiele aufgetaucht und jeder kann diese kaufen – und das auch noch zu einem recht guten Preis. Abe’s Odyssey kostet beispielsweise umgerechnet 4,24 Euro und Worms Armageddon ist für 8,29 Euro zu haben. Es ist wahrscheinlich, dass die Cent-Beträge für unseren Markt noch ab- oder aufgerundet werden. (Quelle: PlayStation Store)

Bei diesen emulierten Spielen handelt es sich übrigens nicht einfach um die alten Versionen der Spiele. Sie verfügen über einige Funktionen, die euch das Spielen erleichtern sollen. So könnt ihr zum einen vermehrt speichern und Spiele ein Stück zurückspulen, solltet ihr beispielsweise einen Fehler gemacht oder einen Sprung nicht geschafft haben. Das Ganze präsentiert YouTuber Mystic mithilfe seiner PlayStation 5 sogar in einem Video.

In den Grafikeinstellungen habt ihr die Möglichkeit zu wählen. Zum einen könnt ihr das Spiel so spielen, wie ihr es in Erinnerung habt, zum anderen könnt ihr einen moderneren Look wählen – so oder so: Retro pur. Solltet ihr euch ein paar Herausforderungen stellen möchten, warten in manchen Spielen sogar die eine oder andere Trophäe auf euch.

PlayStation: Dicke Rabatte dank Days of Play

Der bekannte Twitter-Nutzer Wario64 teilte kürzlich ein Bild zum PlayStation-Event Days of Play 2022. Auf diesem ist vermerkt, dass das Event in diesem Jahr vom 25. Mai bis zum 8. Juni 2022 stattfinden soll.

Bei Days of Play handelt es sich um eine umfangreiche Rabattaktion im Store, bei dem letztes Jahr Tausende Spiele stark reduziert waren. Möglich, dass auch dieses Jahr wieder das eine oder andere Schnäppchen dabei ist.