Dark Souls: Entwickler will größtes Problem jetzt endlich angehen

Dark Souls: FromSoftware widmet sich endlich dem größten Problem. (Bildquelle: FromSoftware / max-kegfire, Getty Images)

FromSoftware hat nach langer Wartezeit nun endlich versprochen, das aktuell größte Problem der Dark-Souls-Reihe zu beheben. Fans mussten bereits vier Monate auf dieses Lebenszeichen warten, doch ein fester Termin steht leider immer noch nicht fest.

Mittlerweile ist es bereits vier Monate her, dass FromSoftware und Publisher Bandai Namco den Online-Multiplayer der Dark-Souls-Reihe auf dem PC abgeschaltet haben. Grund für den Schritt war ein gefährlicher Exploit, der Hackern Tür und Tor geöffnet hat, um die Kontrolle über fremde Computer zu erlangen. Nun hat sich FromSoftware zu Wort gemeldet und versprochen, dass die Sicherheitslücke geschlossen und die Server wieder eingeschaltet werden sollen.

Dark Souls: FromSoftware arbeitet an Problem

FromSoftware hat die Server für die Dark-Souls-Trilogie im Januar 2022 abgeschaltet, um PC-Spieler vor Übergriffen durch Hacker zu schützen. Der Entwickler hatte bereits damals versprochen, das Problem längerfristig zu beheben, wollte jedoch zunächst den Release von Elden Ring abwarten.

Nun ist also genug Zeit vergangen und FromSoftware hat sich mit einem offiziellen Statement an die Öffentlichkeit gewendet. An dem Online-Problem werde nun gearbeitet, damit die Server der Dark-Souls-Trilogie nach und nach wieder aktiviert werden könnten. Einen genauen Termin gab der Entwickler aber noch nicht bekannt. (Quelle: PCGamer)

Sicherheitsrisiko lag wegen Elden Ring auf Eis

Von dem Sicherheitsrisiko waren nur Dark-Souls-Spieler auf dem PC betroffen, doch die Auswirkungen waren gravierend. Hacker konnten aus der Ferne auf den PC anderer Spieler zugreifen und somit an wichtige und private Informationen wie Bank- und Login-Daten gelangen.

Auch wenn FromSoftware sich noch nicht auf einen Zeitplan für das Beheben des Sicherheitsproblems festlegen lassen will, sollten die Server hoffentlich in näherer Zukunft wieder online gehen. Dark-Souls-Fans werden die Nachricht wohl mit Freude aufnehmen, schließlich ist die Multiplayer-Funktion ein ganz besonderes Feature der Reihe.

