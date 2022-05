Pokémon: Remake der 1. Generation könnte so schön sein – Fans machen’s vor

Bisasam und andere Pokémon glänzen in hübschen Fan-Remake. (Bildquelle: Getty Images / Ozge Emir, Game Freak)

Ein paar Pokémon-Fans haben es sich zur Aufgabe gemacht der Comunity zu zeigen, wie schön ein Remake der ersten Spiele aussehen könnte. Dafür verbinden sie moderne 3D-Grafik mit dem nostalgischen Look der Pokémon aus den 90er Jahren. Nun legen sie noch einen Clip nach

Update vom 30. Mai 2022 - 12:00 Uhr

Nachdem das erste Video des Twitter-Accounts pokeyugami durch die Decke ging, schieben sie nun noch einen Clip hinterher. In diesem sind weitere süße Pokémon, wie Pummeluff, zu sehen – und sogar eine NPC-Trainerin.

Womöglich wird die Gruppe dort noch weitere solcher Videos hochladen.

Originalmeldung vom 27. Mai 2022 - 12:54 Uhr

So schön könnte ein Pokémon-Remake aussehen

Pokémon-Fans auf Twitter staunen aktuell nicht schlecht. Ein kurzer Clip vereint nämlich die erste Generation der Pokémon-Spiele mit einem modernen 3D-Gameplay. Das Besondere daran: Der Stil erinnert an die Pokémon-Zeichnungen aus den 90ern, die unter anderem auf den Sammelkarten, aber auch auf den Spielepackungen sowie alten Handbüchern zu sehen waren.

Hier könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Aber Vorsicht: Für diese geballte Ladung Nostalgie seid ihr vielleicht gar nicht bereit:

Das japanische Team hinter dem Video nennt sich online pokeyugami. Die Gruppe entwickelt leider keine eigenen Spiele oder spielbaren Fan-Remakes, sondern erstellt einfach gerne Kunst, die den nostalgischen Zeichenstil von Ken Sugimori mit modernen Motiven und Ideen verbinden soll.

Fans wollen es sofort spielen

Auch wenn es sich bei dem Video um kein richtiges Fan-Remake handelt, sind Fans begeistert. Twitter belohnt den Clip immerhin mit über 210.000 Likes und knapp 51.000 Retweets.

Auch in den Kommentaren unter dem Tweet toben sich Fans aus und fügen dem Clip zum Beispiel Musik der 1. Generation hinzu. Andere meinen sogar, sie wären bereit sehr viel Geld für ein Pokémon-Remake in diesem Look auszugeben. Oder sie würden sogar alle Donkey-Kong-Spiele gegen ein Spiel dieser Art eintauschen.

Auch Game Freak wird in den Kommentaren harsch kritisiert. Laut einigen Twitter-Usern würde das Unternehmen, welches sich derzeit auf die Entwicklung der 8. Pokémon-Generation konzentriert, nicht genug Herz in ein Remake der ersten Spiele stecken. Und somit könnte Game Freak angeblich auch kein so annähernd hübsches Spiel kreieren.

Dabei muss man schon sagen: Pokémon Karmesin & Purpur sehen in ihrem ersten Trailer doch schon mal ganz schick aus: