Breath of the Wild: Zelda-Spieler entdeckt einen Ort, den ihr nie betreten habt

In Breath of the Wild werden noch heute Geheimnisse aufgedeckt. Bild: Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild bietet eine riesige Open-World-Erfahrung. Nintendo arbeitet deshalb mit unsichtbaren Wänden und Kollisionsabfragen, um zu verhindern, dass ihr außerhalb der Map landet. Doch wusstet ihr, dass es hinter der Grenze einen Ort gibt, den ihr trotzdem vollständig erkunden könnt?

Breath of the Wild: YouTube-Kanal lüftet ein weiteres Geheimnis

Das Spiel erschien im Jahr 2017 und noch heute entdecken Spieler zahlreiche Geheimnisse. Sie öffnen Truhen, die eigentlich als unerreichbar gelten oder schnappen sich Schätze, dessen Beschaffung quasi als unmöglich gilt. Einige Spieler nehmen sich auch einfach nur Zeit, um die Karte komplett zu erkunden, und dem YouTube-Kanal Gaming Reinvented ist dabei ein Ort aufgefallen, den ihr vermutlich noch nie betreten habt.

In Breath of the Wild gibt es ein Plateau, das sich in der Nähe des Tabanta-Turms, aber außerhalb der Karte befindet. Oft können diese Orte nicht betreten werden, da die Spieler aufgrund einer fehlenden Kollisionserkennung durch den Boden fallen, doch auf diesem Plateau sind euch fast keine Grenzen gesetzt.

In einem YouTube-Video ist zu sehen, dass Link sich an diesem Ort genauso bewegen kann wie sonst auch. Dort spawnen sogar sowohl tagsüber als auch nachts Gegner und selbst das Pferd kann problemlos gerufen werden. Ein Ort, den ihr laut dem Video nach Lust und Laune erkunden könnt, ohne dabei Angst haben zu müssen, durch die Karte zu fallen.

Breath of the Wild 2: Wann soll das Spiel erscheinen?

Während die einen es sich noch immer in der Welt von Breath of the Wild gut gehen lassen, warten andere gespannt auf den Nachfolger. Der sollte eigentlich schon dieses Jahr erscheinen, doch im März gab Nintendo bekannt, dass noch etwas mehr Zeit für die Entwicklung benötigt wird. Laut dem letzten Stand soll Breath of the Wild 2 im Frühjahr 2023 erscheinen, ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest.

