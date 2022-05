Gefeiertes Star-Wars-RPG kommt für die Switch – mit tollem Extra

Ein 18 Jahre altes Star-Wars-RPG erscheint noch einmal für die Switch. (Bildquelle: Nintendo/ Aspyr Media)

In der vergangenen Woche konnten sich Star-Wars-Fans kaum vor neuen Ankündigungen retten. Neben einer Fortsetzung für Star Wars Jedi: Fallen Order wurde auch der Switch-Port eines beliebten RPGs enthüllt. Selbst wenn ihr es schon kennt, hat die neue Version noch ein tolles Extra zu bieten.

Star Wars: 18 Jahre altes RPG erscheint für Nintendo Switch

Während der diesjährigen Star Wars Celebration wurde bestätigt, dass Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – Die Sith Lords am 8. Juni 2022 für die Nintendo Switch erscheinen wird. Das Rollenspiel rund um einen verbannten Jedi spielt mehrere tausend Jahre vor der Handlung der Filme. Der zentrale Konflikt ist, ob ihr auf der Seite des Lichts bleibt, oder euch den Wegen der Sith anschließt.

Auch der Vorgänger Star Wars: Knights of the Old Republic ist seit November 2021 für die Nintendo Switch erhältlich. Die Portierung für beide Teile übernimmt der Entwickler Aspyr Media, der aktuell außerdem an einem kompletten Remake von Teil 1 arbeitet. Die Switch-Version soll nach Release außerdem einen kostenlosen DLC mit zusätzlichen Inhalten bekommen. Diese wurden vor 18 Jahren aus Zeitgründen entfernt. Mithilfe von Mods wurden sie seitdem wiederhergestellt und Aspyr selbst bietet die Inhalte auf der eigenen Website an. (Quelle: Aspyr Media)

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – Trailer für die Nintendo Switch

Star-Wars-Fans bekommen endlich neue Spiele

Für viele Fans ist das Spiel erst mit den geschnittenen Inhalten wirklich komplett. Das Grundspiel lässt ansonsten viele Fragen offen und einige Quests werden nur unbefriedigend oder überhaupt nicht beendet. Umso besser ist es, dass auch Switch-Spieler nicht darauf verzichten müssen.

Die Star Wars Celebration 2022 hat Star-Wars-Fans viel Grund zum Feiern gegeben. Eine weitere große Ankündigung ist der Nachfolger von Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi: Survivor wird die Geschichte rund um Cal Kestis weiterführen. Es gibt sogar bereits einen ersten Story-Trailer. (Quelle: Star Wars Jedi: Survivor auf YouTube)