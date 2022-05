Sony will die PS5-Produktion endlich so richtig hochfahren. (Bild: spieletipps)

Auch anderthalb Jahre nach dem offiziellen Startschuss bleibt die PS5 noch Mangelware. Etliche PlayStation-Fans konnten bis heute keine Next-Gen-Konsole ergattern. Doch damit könnte bald Schluss sein – denn Sony will die Produktion in den kommenden Monaten so richtig ankurbeln.

Startet die PlayStation 5 jetzt durch?

Einfach mal zu Saturn oder Media Markt gehen und sich eine PlayStation 5 kaufen? Aktuell noch ein Ding der Unmöglichkeit oder aber zumindest mit sehr viel Glück verbunden. Das soll sich laut Sony bald ändern.

Der internationale Chip-Mangel infolge der Corona-Pandemie ist zwar noch nicht überstanden, aber Sony-Boss Jim Ryan zeigt sich dennoch zuversichtlich.

Seiner Aussage nach gibt es aktuell eine Entspannung bei den entsprechenden Lieferketten. Daher plant der japanische Konzern bereits die Produktion so schnell wie möglich hochzufahren und zwar auf ein nie dagewesenes Niveau.

Damit verbunden ist auch das Ziel im laufenden Geschäftsjahr rund 18 Millionen PlayStation-Konsolen zu verkaufen.

Die Ankündigung von Sony bedeutet zwar, dass PlayStation-Fans weiterhin Geduld beweisen müssen, aber spätestens zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft könnte die PlayStation 5 in den hiesigen Läden stehen.

Vorausgesetzt Sony verschätzt sich nicht. Denn Corona, der Ukraine-Krieg und die Affenpocken halten die Welt nach wie vor in Atem.

Immer mehr PlayStation-Spiele erscheinen für den PC

Da Sony sich in Zukunft den eigenen Erfolg nicht nur von der PlayStation abhängig machen will, hat der Konzern angekündigt, die eigenen Marken verstärkt auch für den PC herauszubringen. So sind ehemalige Exklusivspiele wie God of War, Days Gone oder Horizon Zero Dawn inzwischen auch über Steam erhältlich.

Und die nächsten PC-Portierungen stehen offenbar schon in den Startlöchern. So ist auf SteamDB jetzt ein Eintrag aufgetaucht, der darauf schließen lässt, dass der exklusive PlayStation-Shooter Returnal ebenfalls schon bald auf Valves Plattform erscheinen wird.