Nintendo Switch: So könnt ihr Mario Strikers gratis testen

Mario Strikers könnt ihr schon dieses Wochenende anspielen. (Bildquelle: Nintendo)

Mit Mario Strikers: Battle League Football feiert Nintendos beliebte Fußball-Reihe ihr Comeback auf der Switch. Gratis anspielen könnt ihr es aber schon vor Release – hier erfahrt ihr wie und wann.

Mario Strikers: Nintendo veranstaltet Demo-Event

Am 10. Juni 2022 fällt der Startschuss für das nächste Mario-Sportspiel. Mario Strikers: Battle League vereint dabei das Spielprinzip von Fußball und gewohnt abgedrehter Action, Spezialangriffen und Items, mit denen ihr euren Kontrahenten das Leben schwer machen könnt.

Falls ihr euch noch unsicher seid, ob das Spiel etwas für euch ist, oder ihr euch einfach schon mal warm spielen wollt, könnt ihr das Spiel schon bald gratis testen. Zumindest, wenn ihr über eine Online-Mitgliedschaft verfügt.

Nintendo veranstaltet am Wochenende vom 4. bis 5. Juni 2022 ein Demo-Event. Ladet euch hierfür die Demo im Nintendo eShop herunter und spielt das Tutorial. Dann könnt ihr am Wochenende an einem der folgenden Zeitfenster online gegen Andere antreten.

Samstag, 4. Juni

05:00 - 06:00 Uhr

13:00 - 14:00 Uhr

21:00 - 22:00 Uhr

Sonntag, 5. Juni

05:00 - 06:00 Uhr

13:00 - 14:00 Uhr

21:00 - 22:00 Uhr

Ihr könnt sogar zu zweit teilnehmen. Dafür müsst ihr aber an derselben Konsole spielen. (Quelle: Nintendo)

Was ist bisher alles bekannt?

Das Herzstück von Mario Strikers: Battle League Football ist natürlich der Multiplayer-Modus. Online und offline können bis zu acht Spieler das Feld stürmen. Hier habt ihr die Wahl aus 10 Charakteren des Mario-Universums – eine etwas kleine Auswahl, wenn es nach einigen Fans geht:

Dennoch verspricht das Fußballspiel der etwas anderen Art enorm spaßig zu werden. Zusätzlich zu Spezialattacken und der Möglichkeit Gegner zu tacklen, könnt ihr eure Charaktere verschieden ausrüsten und somit zum Beispiel die Schnelligkeit und andere Attribute beeinflussen. Einen Überblick zu den wichtigsten Features bekommt ihr im folgenden Trailer: