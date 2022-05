Steam-Hit: Stealth-Shooter schleicht sich in die Charts

In einem neuen Steam-Shooter solltet ihr euch besser nicht erwischen lassen. (Bildquelle: Rebellion/ Valve)

Wenn ihr in Shootern immer zuerst zum Scharfschützengewehr greift, ist ein neuer Stealth-Shooter auf Steam genau das richtige für euch. Sniper Elite 5 trifft auch für die Steam-Spieler genau ins Schwarze und kämpft sich in die Verkaufs-Charts vor.

Neuer Steam-Shooter setzt auf Sniper-Action

Schon zum fünften Mal schickt euch die Sniper-Elite-Reihe jetzt in den zweiten Weltkrieg, wo ihr mithilfe eures treuen Scharfschützengewehrs den Krieg mitentscheiden sollt. Diesmal seid ihr in Frankreich unterwegs und müsst mithilfe der Widerstandskämpfer ein Geheimprojekt der Nazis aufdecken. Bei den Spieler kommt der Shooter bereits kurz nach Release so gut an, dass er auf den siebten Platz der Steam-Topseller vorschießt. (Quelle: Steam)

Wie schon bei den Vorgängern könnt ihr auch in Sniper Elite 5 nicht einfach wild drauflosballern. Stattdessen müsst ihr erst in einer weitläufigen Karte zunächst eine gute Position finden und Gegner aus der Deckung locken. Bei einem Treffer werdet ihr mit der berühmten Röntgen-Kill-Cam belohnt. Neu ist außerdem der Invasionsmodus. Dort könnt ihr in die Kampane eines anderen Spielern eindringen und seine Gegner unterstützen.

Sniper Elite 5: Launch-Trailer zum Stealth-Shooter

Sniper Elite 5 erscheint aus mysteriösen Gründen nicht im Epic Store

Auf Steam geben aktuell 70 Prozent der Spieler Sniper Elite 5 einen Daumen nach oben. Während das bekannte Gameplay gelobt wird, gibt es jedoch auch Kritik. So gebe es einige Bugs und Performance-Probleme, die den Sniper-Spaß einschränken.

Während Steam-Spieler bereits Snipern können, schauen die Nutzer des Epic Games Stores allerdings dumm aus der Wäsche. Obwohl Sniper Elite 5 auch dort erscheinen sollte, wird das Spiel immer noch unter „Demnächst“ gelistet. Den wirklichen Grund kennt aktuell niemand. Entwickler Rebellion hat gegenüber VGC nur erklärt, dass die Umstände außerhalb ihrer Kontrolle liegen und der Shooter in der Zukunft noch für den Epic Games Store erscheinen soll. (Quelle: VGC)