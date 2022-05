Mario Kart in GTA Online: Spieler vergnügen sich auf der berühmtesten Strecke

GTA-Online-Spieler baut beeindruckende Regenbogenstrecke. Bild: Rockstar Games / Nintendo

Die Regenbogenstrecke in Mario Kart gehört zu den berühmtesten, aber auch zu den berüchtigtsten Strecken im Spiel. Ein Spieler hat diese jetzt in GTA Online nachgebaut und ihr könnt sie ausprobieren, wenn ihr das Spiel für die Xbox besitzt.

GTA Online trifft auf Mario Kart

Sie ist farbenfroh, aber auch tückisch und viele Mario-Kart-Spieler verbindet eine Hassliebe mit der Regenbogenstrecke, denn sie hat einen höheren Schwierigkeitsgrad als die anderen. Solltet ihr zu denen gehören, die diese Strecke lieben, könnt ihr sie jetzt auch in GTA Online fahren. Reddit-Nutzer iosgamer2day hat sich die Mühe gemacht und die Regenbogenstrecke mithilfe des Editors nachgebaut.

In einem Video präsentiert er seine Arbeit. Dank vieler Details kann man sich zügig in die Nintendo-Version hineinversetzen und es wird schnell klar, dass seine Strecke fast so gefährlich ist wie das Original. Mehrere Spieler, die sich mit einer zu hohen Geschwindigkeit den Kurven nähern, fliegen runter und explodieren – hier hat man nicht das Glück, von Lakitu aufgefangen und wieder auf die Strecke gesetzt zu werden.

Was leider fehlt, sind die Items, mit denen sich die Spieler gegenseitig ärgern und abschießen können. Wenn euch das nicht stört, könnt ihr die Strecke spielen, wenn ihr eine Xbox One besitzt.

Zur Xbox-Strecke bei Rockstar

Wo bleibt eigentlich Mario Kart 9?

Viele Fans warten noch immer auf Mario Kart 9. Doch stattdessen kündigte Nintendo vor Monaten einen Booster-Pass für Mario Kart 8 an. Dieser enthält 48 neue Strecken, die bis Ende 2023 in Wellen erscheinen sollen.

Nintendo soll allerdings an einem neuen Funracer-Spiel arbeiten, das verriet der bekannte Insider Zippo auf seinem Blog. Eine Quelle hätte ihm verraten, dass der DLC komplett von Bandai Namco entwickelt wird und sich Nintendo voll und ganz auf das nächste Mario Kart konzentriert. (Quelle: Zippospeaks) Die Unternehmen haben sich dazu selbst noch nicht geäußert.

Manche GTA-Spieler sind mit ihren Projekten so gut, dass sie damit eine Karriere starten: