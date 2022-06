Einem aufmerksamen Zelda-Spieler ist ein interessantes Detail im Spiel aufgefallen. (Bild: Nintendo / Getty Images – demaerre)

Auch nach 5 Jahren entdecken die Zelda-Spieler in Breath of the Wild noch Neues. Ein engagierter Fan ist während einer Cutscene ein kleines Detail aufgefallen: Die Sequenz gibt es in zwei unterschiedlichen Versionen.

Zelda-Spieler findet erstaunliches Detail

Mit Breath of the Wild hat Nintendo für viele Spieler eines der besten Open-World-Spiele veröffentlicht. Denn der Switch-Hit bietet nicht nur eine verdammt große Spielwelt, sondern steckt auch voller Details und kleiner Geheimnisse, die auch 5 Jahre nach dem offiziellen Verkaufsstart noch nicht alle entdeckt wurden. Erst kürzlich hat ein Zelda-Spieler etwa ein weiteres Beispiel gefunden, das beweist, wie viel Liebe zum Detail Nintendo ins Spiel gesteckt hat.

In der offenen Spielwelt gibt es an einigen Orten die Möglichkeit, dass sich Link an seine Vergangenheit erinnert. Der entsprechende Moment wird mit einer kleinen Zwischensequenz untermalt. YouTuber Bigotilyou ist nun aufgefallen, dass es für die letzte Erinnerung zwei unterschiedliche Cutscenes gibt.

Denn wenn der Spieler zuvor ein Foto von einem Bild in Kakariko gemacht hat, das genau diese Szene abbildet, wird Link während der Zwischensequenz seinen Shiekah-Stein hervorholen und für einen kurzen Moment einen Blick auf seinen Schnappschuss werfen. Wer hingegen zuvor kein Foto gemacht hat, bekommt einen Clip ohne den Blick auf den Shiekah-Stein zu sehen – ein kleines, aber dennoch geniales Detail:

Fans feiern Nintendos Detailverliebtheit

In den Kommentaren des YouTube-Videos sind sich die Fans einig: Auch wenn der Unterschied zwischen den beiden Szenen recht marginal ausfällt, rechnen sie es Nintendos Entwicklern hoch an, dass sie sich die Zeit dafür genommen haben, auf dieses winzige Detail zu achten.

„Das ist großartig! Egal wie unbedeutend oder trivial die Aktion ist, das Spiel erkennt sie. Wenn das keine Hingabe ist, weiß ich nicht, was das ist.“ – Lulystalgia Nature

„Das zeigt, wie viel Zeit Nintendo in das Spiel gesteckt hat.“ – Rollcake

Im Nachfolger von Breath of the Wild müssen einige Sachen noch besser werden – zumindest seht ihr das so:

Dennoch sind sich beinahe alle Fans einig: Die Szene ohne Foto gefällt ihnen besser. Denn somit wird beim Spieler das Gefühl erweckt, dass sich Link von ganz alleine an seine Vergangenheit erinnert. Bei der Sequenz mit dem Foto hingegen wirkt Links überraschte Reaktion eher so, als würde er nur feststellen, dass er an der gleichen Stelle steht, die auf dem Bild abgelichtet ist.

So oder so: Die Fans von Breath of the Wild scheinen immer noch neue kleine Details und Geheimnisse im Spiel zu finden.