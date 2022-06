Mit Sunbreak bekommt Monster Hunter Rise am 30. Juni eine riesigie Erweiterung, die den Umfang des Hauptspiels nahezu verdoppelt. Wir konnten uns das Addon bereits etwas genauer ansehen und verraten euch die wichtigsten Neuerungen.

In der Erweiterung Monster Hunter Rise: Sunbreak werden die Monsterkämpfe noch härter. (Bildquelle: Capcom)

Neuer Schwierigkeitsgrad: Meisterrang

Das wichtigste Feature zuerst: Mit Sunbreak kommt endlich auch der lang erwartete Meisterrang. Dieser hebt das Niveau der ohenhin bereits fordernden Kämpfe spürbar an. Im Hauptspiel gab es nach dem Ende der Kampagne kaum noch wirkliche Herausforderungen, die Erwartungen an Sunbreak sind also dementsprechend hoch.

Allerdings hat bereits Monster Hunter World und dessen Erweiterung Iceborne gezeigt, dass diese Methode gut funktioniert. Während das Endgame des Hauptspiels noch für die meisten Jägerinnen und Jäger zugänglich war, haben sich so manche an Iceborne die Zähne ausgebissen.

Damit ihr die Kämpfe am Ende aber doch gewinnen könnt, gibt es aber selbstverständlich auch jede Menge neue Waffen und Rüstungen, um euren Build weiter zu optimieren.

Neue Gebiete, neue Monster

Nicht nur in Sachen Schwierigkeitsgrad erwarten euch Neuerungen, sondern ihr könnt selbstverständlich auch brandneuen Monster treffen und bisher unbekannte Gebiete erkunden, allen voran einen neuen Außenposten. Während ihr im Hauptspiel die meiste Zeit im Dorf Kamura verbracht habt, ist in Sunbreak der Elgado Außenposten euer neues Zuhause.

Das zentrale neues Jagdrevier des Spiels ist die Zitadelle. Diese vereint gleich mehrere Biome und erinnert dadurch an die Leitlande aus Monster Hunter World: Iceborne. Ob Sunbreak jedoch einen ähnlichen Spielmodus wie die immer neu spawnenden Monster der Leitland bieten wird, dafür gibt es bisher keine eindeutigen Hinweise.

Die neuen Monster wie der Lunagaron füllen mitunter den gesamten Bildschirm. (Bildquelle: Screenshot Capcom)

Von den zahlreichen neuen Monstern, die in Sunbreak auftreten werden, konnten wir uns zwei genauer im Kampf ansehen. Der Lunagaron ist auch als Eiswolfdrache bekannt und macht uns mit seinen frostigen Attacken das Leben schwer. Allerdings kann er seine Körpertemperatur auch regulieren und sich somit in gleich mehreren Biomen aufhalten.

Nach seinem letzten Auftritt in Monster Hunter Generations kehrt außerdem der Seregios zurück. Da dieses Monster fliegen kann, ist der Kampf vor allem für Nahkämpfer eine echte Herausforderung. Allerdings habt ihr in Monster Hunter Rise: Sunbreak auch neue Möglichkeiten, fliegenden Monstern Herr zu werden. Dazu später mehr.

Neuer Spielmodus: Begleiter-Quests

Bereits im Hauptspiel haben euch während der Randale-Missionen diverse NPCs im Kampf unterstützt, in Sunbreak könnt ihr hingegen ganze Missionen an der Seite eure Lieblingscharaktere absolvieren. In den neuen Begleiter-Missionen könnt ihr keine Unterstützung durch eure Freunde oder anderen Online-Jäger einfordern, stattdessen werdet ihr von einem NPC unterstützt.

Auf diese Weise lernt ihr die wichtigsten Charaktete der Geschichte von Sunbreak auch außerhalb von Dialogen kennen. Ein Risiko geht ihr dabei übrigens nicht ein: Sollten eure Begleiter im Kampf ohnmächtig werden, führt das nicht zu einem Scheitern der Jagd. Erfolg und Misserfolg der Mission hängen also weiterhin ganz allein von eurem Können ab, ganz als ob ihr solo spielen würdet.

Monster Hunter Rise: Sunbreak - A New Frontier

Mehr Möglichkeiten während der Jagd

Neben umfangreichen Features wie neuen Gebieten und Monstern hat sich Sunbreak auch im Detail weiterentwickelt. So gibt es allerhand kleiner Neuerungen und Komfort-Features.

So könnt ihr in der Spielwelt neue Seilkäfer finden, die euch auf der Jagd mit nützlichen Boni ausstatten. Goldene Seilkäfer etwa erhöhen den Schaden, den ihr beim Monsterritt anrichtet. Rubinseilkäfer hingegen erhöhen den Schaden des Berittenen Rächers, also des Spezialangriffs während des Monsterreitens.

Die Mechaniken rund um das Monsterreiten wurden ebenfalls überarbeitet. So steigt ihr etwa nicht automatisch auf das Monster, sobald es in den reitbaren Status übergeht, wodurch im Hauptspiel leider immer wieder der Kampffluss unterbrochen wurde oder Jäger unfreiwillig ein Monster geritten haben.

Wollt ihr ein Monster nicht reiten sondern stattdessen betäuben, hilft euch die neue Marionettenspinne. Damit könnt ihr ein Monster-K.O. erzwingen und beispielsweise auch fliegende Monster aus der Luft ziehen.

Monster Hunter Rise + Sunbreak Set - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 22:24 Uhr

Weitere Änderungen die uns aufgefallen sind: Ihr könnt Wände hochrennen ohne dafür Seilkäfer verwenden zu müssen. Eure Jäger verfügen über neue Switch-Skills und können einfacher zwischen den Skills wechseln. Außerdem ist der Blutungs-Status aus früheren Monster-Hunter-Teilen zurück.

Ausprobieren könnt ihr all das bereits am 15. Juni 2022, denn dann erscheint die kostenlose Demo für Monster Hunter Rise Sunbreak auf Steam. Ab dem 30. Juni 2022 erscheint das gesamte Spiel schlißelich für Nintendo Switch und PC.