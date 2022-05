Skyrim: Spiel macht sich pausenlos über größten Pechvogel lustig

Ein Skyrim-Bogenschütze hat unglaubliches Pech. Die Kill-Cam macht es noch schlimmer. Bildquelle: Bethesda/ Getty Images/ SIphotography

Auch das große Drachenblut kann irgendwann einmal einen schlechten Tag haben. Das muss jetzt auch ein Skyrim-Fan feststellen, der gerade unglaublich viel Pech beim Bogenschießen hat. Noch viel schlimmer ist allerdings, dass sich auch das Spiel selbst noch über ihn lustig macht.

Skyrim: Kill-Cam kennt keine Gnade

Das Drachenblut ist wohl das größte Multitalent in ganz Himmelsrand. Der Reddit-Nutzer huyria muss jetzt allerdings feststellen, dass er beim Bogenschießen in The Elder Scrolls 5: Skyrim noch etwas Nachhilfe braucht.

Zugegeben, sein ursprünglicher Plan ist schon ziemlich ambitioniert. Er will von einem Berg aus in ein Banditenlager hinunterschießen und einen nichtsahenden Banditen ausschalten. Er legt also einen Pfeil ein und lässt ihn lossurren. Sogar die Kill-Kam startet und er kann seinen Triumph genießen. Das Spiel macht ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Trotz cineastischer Kamerafahrt geht der Pfeil daneben. Und das ist erst der Anfang für den Pechvogel.

Zwei Bogenschützen in Skyrim: Pechvogel und Glückspilz

Alle vier Schüsse gehen trotz Kill-Cam knapp daneben. Aus reiner Frustration beschließt der Reddit-Nutzer letztendlich, das Drachenblut schlicht von der Klippe zu stürzen. Es war wohl einfach nicht sein Tag. Vor einer ganzen Weile hatte ein anderer Spieler übrigens das komplett gegenteilige Problem: Er war einfach zu gut, um daneben zu schießen.

Obwohl sein Armbrustbolzen das Mammut weit verfehlte, setzte wieder eine Kill-Cam ein. Diesmal war sie sogar gerechtfertigt. Der Bolzen traf nämlich tatsächlich einen Wolf, der dutzende Meter entfernt seinem Tagwerk nachgegangen ist. Der Spieler hat damals wohl das Glück der gesamten Skyrim-Community aufgebraucht.