PS Plus: Leak verrät Gratis-Games für Juni

PS Plus: Hat neues Leak die Gratis-Games im Juni verraten? (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Es ist fast schon eine Tradition: Auch diesen Monat sind die kommenden Gratis-Games für PS-Plus-Abonnenten geleakt. Falls sich das Aufgebot als korrekt herausstellen sollte, könnt ihr euch auf einen PS4-Klassiker und zwei Multiplayer-Spiele freuen.

Update vom 31. Mai 2022

Ein neues Leak könnte die Gratis-Games für PS-Plus-Mitglieder im Juni verraten haben. Die spanische Website Areajugones hat die drei Spiele gepostet, die es im kommenden Monat kostenlos geben soll. Laut des Leaks sollt ihr euch auf die folgenden Spiele freuen dürfen:

God of War (2018)

Naruto to Boruto: Shinobi Strikers

Nickelodeon All-Star Brawl

Falls sich das Leak bewahrheiten sollte, wäre God of War zweifellos der große Name diesen Monat – auch wenn viele Spieler den Knaller mittlerweile sicher bereits gezockt haben. Naruto to Boruto: Shinobi Strikers und Nickelodeon All-Star Brawl dürften dagegen eher für Multiplayer-Fans interessant sein. Ob das Leak tatsächlich zutreffend ist, werdet ihr bei Sonys offizieller Ankündigung am 1. Juni herausfinden. (Quelle: Areajugones)

Originalmeldung:

Die neuen kostenlosen Spiele für PS-Plus-Abonnenten sind da: Im Mai 2022 könnt ihr euch ab jetzt die folgenden drei Spiele schnappen und gratis eurer Bibliothek hinzufügen:

FIFA 22

Curse of the Dead Gods

Tribes of Midgard

(Quelle: PlayStation)

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS5/PS4 Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2022 11:15 Uhr

PS Plus im Mai: Die neuen Gratis-Spiele im Überblick

FIFA 22

Klar, die größte Nummer ist diesen Monat FIFA 22. Das in Deutschland meistverkaufte Spiel des letzten Jahres bringt Fußball-Action satt. Ihr könnt euch in zahlreichen Modi eure eigenen Clubs aufbauen, Stars kaufen und verkaufen sowie entweder im Singleplayer oder im Multiplayer gegen andere Spieler und Vereine antreten und um die wichtigsten Trophäen im Weltfußball kämpfen.

FIFA 22 | Gameplay-Trailer zur Fußball-Simulation

Curse of the Dead Gods

Das Action-Roguelite Curse of the Dead Gods nimmt sich den Überraschungs-Hit Hades als Vorbild und bietet euch düstere Dungeons voller Gefahren, die ihr bewältigen müsst.

Curse of the Dead Gods: Launch Trailer

Tribes of Midgard

In Tribes of Midgard könnt ihr ein Wikinger-Abenteuer zusammen mit Freunden im Koop bestreiten. Das Spiel von Publisher Gearbox bietet euch Survival- und Roguelite-Aspekte, während ihr euer Dorf vor Invasionen schützen müsst.

Originalmeldung:

PS Plus: Die Gratis-Spiele im April

Im April gab es im PS-Plus-Abo dagegen vier Spiele gratis:

Ghostrunner (PS5)

Ark: Survival Evolved (PS4)

Team Sonic Racing (PS4)

Ghost of Tsushima: Legends (PS5/PS4)

(Quelle: Twitter)

Hood: Outlaws & Legends

In Hood: Outlaws & Legends schlüpft ihr in die Rolle einer Halunken-Gruppe, die versucht, Schätze aus mittelalterlichen Befestigungsanlagen zu stehlen. Im Multiplayer-Modus übernehmt jeder Spieler einen besonderen Charakter, alle haben unterschiedliche Vor- und Nachteile.

Eure Aufgabe ist es, euch möglichst unbemerkt zur Schatzkammer zu schleichen und mit dem Loot zu entkommen. Zwischen euch und eurem Ziel stehen aber nicht nur zahlreiche feindliche NPCs, sondern auch eine zweite Diebesgruppe, die von anderen Spielern gesteuert wird und ebenfalls auf der Suche nach dem Schatz ist.

Hood: Outlaws & Legends – Gameplay-Trailer

Slay the Spire

Slay the Spire erschien bereits 2019 und gilt bei allen Roguelike-Fans als echter Geheimtipp. Doch im Gegensatz zu Dead Cells und ähnlichen Games setzt Slay the Spire nicht auf ein actionorientiertes Kampfsystem, sondern verknüpft das Spielkonzept mit einem rundenbasierten Kartenspiel.

Ihr baut euch ein Kartendeck zusammen und versucht anschließend, euch innerhalb eines Turms immer weiter nach oben zu kämpfen. Um Erfolg zu haben, müsst ihr die Schwächen der Gegner und die Ketteneffekte eurer Karten in- und auswendig kennen.

Slay the Spire | offizieller Launch-Trailer der PS4-Version

Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom – Rehydrated

Ursprünglich erschien Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom bereits 2003 für PS2, Xbox und GameCube, 2020 wurde der THQ-Klassiker dann nochmal für PS4, Xbox One, Switch und PC neu aufgelegt.

Im Spiel ist es eure Aufgabe, Bikini Bottom vor einer Roboterinvasion zu retten. Um das zu schaffen, übernehmt ihr nicht nur die Rolle von Spongebob und Patrick, sondern dürft auch mit Sandy den Blechbüchsen den Kampf ansagen.

SpongeBob: Rehydrated | offizieller PS4-Trailer

Seid ihr noch kein PS Plus-Mitglied? Dann holt euch das Abo jetzt bei Amazon: