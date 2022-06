Lies of P: Neue Infos zum einzigartigen Lügensystem des Pinocchio-Soulslikes

Lügen haben kurze Beine und feurige Klingen. (Bild: Neowiz)

Du sollst nicht lügen! Oder doch? In Lies of P machen euch eure Lügen menschlich. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf das Ende der Geschichte, sondern auch auf die Quests und Gegner.

Das Lügensystem von Lies of P verspricht viel Dynamik

Vor einem Jahr verrieten Round8 Studio und Neowiz, die Verantwortlichen für das Soulslike Lies of P, erste Details zum Lügensystem. Durch eure Handlungen und Lügen soll das Gameplay dynamisch beeinflusst werden.

In einem aktuellen Interview mit dem Magazin GamingBolt geht der Publisher Neowiz erneut auf das einzigartige System ein. In der Rolle als mechanischer Pinocchio werdet ihr mit Situationen konfrontiert, in denen ihr lügen könnt, was euch menschlicher macht.

„Die Spieler müssen viel nachdenken, um herauszufinden, welche Antwort als Mensch die richtige wäre.“ (Quelle: GamingBolt)

Laut Neowiz werdet ihr im Verlauf der Hauptquest diverse Fragen beantworten müssen, bei denen ihr lügen könnt. Eine längere Nase müsst ihr vermutlich nicht befürchten. Dafür sollen eure Lüge nicht nur Auswirkungen auf das Ende haben, sondern auf den gesamten Spielverlauf. Das Lügensystem soll demnach Quests und Gegnertypen auf eurer Reise verändern.

Über 100 Waffenkombinationen und ein einziger Schwierigkeitsgrad

Lies of P nimmt sich viele Elemente aus dem Märchen Pinocchio und verfrachtet diese in eine Steampunk-Welt um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Soulslike orientiert sich stark an anderen Genrevertretern, wie zum Beispiel Bloodborne. Der erste Trailer offenbarte ein ähnlich flottes und brachiales Kampfsystem.

Einen entscheidenden Unterschied soll die Waffenherstellung in Lies of P machen. Denn euch erwarten über 100 verschiedene Waffen, wenn ihr sie mit anderen kombiniert. Einige davon gab es bereits im ersten Trailer zu sehen.

„Wenn man verschiedene Waffentypen kombiniert, erhält man einen lustigen oder einen coolen Look.“ (Quelle: GamingBolt)

Lies of P | Offizieller Gameplay-Alpha-Trailer

Auch in Sachen Schwierigkeitsgrad bleiben die Entwickler der etablierten Souls-Formel treu. Demnach wird es keinen einstellbaren Schwierigkeitsgrad geben. Wie hart Lies of P letztlich ausfällt, lässt sich noch nicht beurteilen. Dafür sind Details zur Spiellänge bekannt: So soll das Soulslike über 30 Stunden Spielzeit bieten.

Lies of P erscheint voraussichtlich für PS5, Xbox SX und PC; eine Veröffentlichung für Last-Gen-Konsolen ist auch geplant. Ein Startdatum steht jedoch weiterhin aus.